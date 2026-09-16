Pod koniec sierpnia resort sprawiedliwości poinformował, że 27 sierpnia w Estonii ogłoszono upadłość spółki BB Trade Estonia OÜ, która zarządzała platformą operacyjną Zondacrypto. Syndykiem masy upadłości estońskiej spółki został wyznaczony Margus Lentsius (adres kancelarii: Advokaadibüroo Lentsius & CASUS, Lootsa 8 A, Tallinn, telefon: +372 5045959, e-mail: haldur@lentsius.ee).

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Szef MS przypomniał w środę we wpisie na platformie X, że wszyscy pokrzywdzeni w związku z ogłoszeniem upadłości operatora giełdy Zondacrypto mogą do 27 października kierować roszczenia pieniężne do estońskiego syndyka. Minister zastrzegł przy tym, że „złożenie zawiadomienia o przestępstwie nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem wierzytelności”.

Jak dochodzić roszczeń w sprawie Zondacrypto? Prokuratura wyjaśnia

Prokuratura Krajowa we wtorkowym komunikacie wskazała, że podstawą do dochodzenia roszczeń w trwającym postępowaniu upadłościowym będzie jedynie zgłoszenie tych roszczeń – osobiście lub przez pełnomocnika – bezpośrednio do syndyka. W tym samym komunikacie PK czytamy, że pokrzywdzeni wierzyciele powinni powiadomić syndyka upadłościowego o „wszystkich swoich roszczeniach wobec dłużnika, które powstały przed ogłoszeniem upadłości, niezależnie od podstawy roszczenia i jego obowiązywania”.

Jak informowała wcześniej PK, osoby chcące występować w śledztwie dotyczącym Zondacrypto w charakterze pokrzywdzonych powinny kierować pisemne zgłoszenia na adres: Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach Prokuratury Krajowej, ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, e-mail: biuro.podawcze.wzkat@prokuratura.gov.pl. Nie ma możliwości telefonicznego zgłoszenia udziału w sprawie w charakterze pokrzywdzonego.

Śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo w sprawie Zondacrypto połączono ze śledztwem w sprawie zaginięcia twórcy Zondacrypto Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach. W ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto aresztowany został m.in. były już szef PKOl Radosław Piesiewicz.