Saperzy budują posterunki w pobliżu przejść granicznych na granicy między Polską a Ukrainą
Kosiniak-Kamysz o działaniach na rzecz wzmocnienia przejść granicznych poinformował we wpisie na platformie X.
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„Wzmacniamy ochronę naszych przejść granicznych z Ukrainą. Ostatnie dni pokazują, że działania Rosji zagrażają bezpieczeństwu całej Europy. Zgodnie z decyzją naszego rządu wzmacniana jest m.in. infrastruktura wykorzystywana przez Straż Graniczną. Żołnierze 18 Pułku Saperów realizują już zadania, dzięki którym wzmocnione będą posterunki i infrastruktura w pobliżu granicy Polski z Ukrainą” – napisał szef MON.
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych dodało – również na platformie X – że żołnierze 4. i 18. Pułku Saperów realizują zadania w ramach projektu Tarcza Wschód, związane z budową umocnień granicznych z wykorzystaniem zestawów fortyfikacyjnych HESCO-Bastion. Są to modułowe bariery ochronne w postaci dużych, składanych koszy ze stalowej siatki, wyłożone wytrzymałą geowłókniną i wypełniane piaskiem, ziemią lub kruszywem, które wojsko wykorzystuje do budowy umocnień, osłony baz, posterunków i stanowisk przed ostrzałem oraz odłamkami. Zestawy HESCO-Bastion są alternatywą dla worków z piaskiem.
Saperzy „prowadzą również działania w zakresie wsparcia inżynieryjnego na rzecz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, obejmujące budowę posterunków obserwacyjno-strażniczych w pobliżu granicy Polski z Ukrainą, w Dorohusku, Medyce i Korczowej” – poinformowało Dowództwo Generalne.
Do umocnienia przejść granicznych dochodzi po tym, jak 13 września rosyjski dron odrzutowy zaatakował lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa ok. 2 km od granicy z Polską, w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.
Po incydencie, na specjalnie zwołanej odprawie Tusk mówił, że strona polska wiedziała, iż „w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju”.
14 września Tusk spotkał się z szefami MON, MSZ, MSWiA, ministerstwa finansów, ministrem-koordynatorem służb specjalnych i z dowódcami Wojska Polskiego i służb mundurowych. Rozmowy dotyczyły kolejnych działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa polskich granic
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