„Według ostatnich danych wykryto ładunek wybuchowy. Saperzy go zneutralizowali” – napisał minister. Dodał, iż specjaliści będą nadal badać i analizować drona.

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Dron z ładunkiem wybuchowym wleciał nad Litwę od strony Białorusi

Według litewskich służb dron wtargnął w nocy w przestrzeń powietrzną kraju od strony Białorusi i został zestrzelony przez włoskie myśliwce NATO stacjonujące w Szawlach w środkowej części kraju, niedaleko elektrowni szczytowo-pompowej w Kroniach (Kruonis). Nie było informacji o ofiarach ani szkodach.

Kaunas poinformował, że sytuację omówił szczegółowo z włoskim ministrem obrony Guido Crosettem, który wyraził zdecydowane poparcie dla bezpieczeństwa regionu. Ministrowie podziękowali także załodze myśliwca za podjęcie decyzji i przeprowadzenie działań.

„Wspólne działania państw NATO i wszystkich służb przynoszą właściwe rezultaty i pomagają zapewnić nam bezpieczeństwo” – podkreślił litewski minister.

Litwa i Polska wyjaśniają trasę lotu dronów

We wtorek rano Kaunas poinformował, że już w nocy skontaktował się z ministrem obrony narodowej RP Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i uzgodnili wspólne działania oraz mobilizację sił w celu wyjaśnienia okoliczności najnowszych incydentów z udziałem dronów w obu krajach.

Szef MON potwierdził, że w nocnej rozmowie litewski minister nie tylko poinformował go o zestrzeleniu drona, ale też ustalili, jak mogła wyglądać trasa lotu bezzałogowca znalezionego w poniedziałek przez polskie służby.

– Wyjaśnienia, trajektoria lotu, to wszystko wskazuje, że (dron) mógł wcześniej przelecieć przez terytorium Litwy w niedzielę, kiedy był tam poszukiwany; była próba jego neutralizacji. Później przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem – mówił szef MON.

Agencja BNS przypomniała, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę na Litwie kilkakrotnie publikowano ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu z powietrza, jednak po raz pierwszy dron nad terytorium kraju został zestrzelony. Wcześniej do podobnych zdarzeń doszło na Łotwie i w Estonii.