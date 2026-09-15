Donald Trump Jr. i Umar Kremlow
Marek Magierowski: Tak. Powiązania pana Kremlowa są dość oczywiste. Już sama jego obecność w towarzystwie syna prezydenta USA powinna zapalić wszystkie lampki alarmowe amerykańskich służb. A co dopiero fakt, że współfinansował on wspomniane wydarzenie.
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Donald Trump stworzył system, w którym największy wpływ na jego własne decyzje oraz na politykę Białego Domu ma jego najbliższa rodzina. To struktura dynastyczna, w której dominują mechanizmy dworskie. Tym samym mocno obniżone zostały bariery bezpieczeństwa.
Raczej to pierwsze. Nie sądzę, aby Kremlow działał na własną rękę.
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Nie istnieje, ponieważ każda wzmianka o zagrożeniu ze strony rosyjskich służb i tego rodzaju niekonwencjonalnych działań wywołuje, mówiąc najoględniej, wzburzenie Donalda Trumpa. Uważa się on za ofiarę nagonki, związanej ze śledztwem prokuratora Roberta Muellera, badającego swego czasu wpływ Rosji na prezydencką kampanię w 2016 r.
Oczywiście. Choć, rzecz jasna, przywódcy europejskich państw NATO czy Kanady nie powiedzą tego wprost.
W bezpośrednim prawdopodobnie nie. Ale Rosjanie, dość skutecznie, docierają do rodziny Trumpa, kongresmenów, do dziennikarzy, do ludzi kultury, do wpływowych influencerów. Są elastyczni, uczą się i wiedzą, jak budować prorosyjski (jak również antyukraiński) przekaz w całym amerykańskim społeczeństwie, nie tylko wśród przedstawicieli władz.
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