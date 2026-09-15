Z tego artykułu dowiesz się: Jakie fundamentalne zarzuty wobec projektu budżetu stawia Rada Fiskalna i dlaczego resort finansów je odrzuca.

Dlaczego rosnące wydatki na obronność nie są główną przyczyną problemów z deficytem budżetowym.

Przed jakim dylematem stoi rząd w kontekście naprawy finansów: cięciem wydatków czy podnoszeniem podatków.

Dlaczego odkładanie reform grozi scenariuszem, w którym to rynki finansowe wymuszą na rządzie oszczędności.

W poniedziałek Rada Fiskalna – niezależna instytucja państwowa oceniająca politykę budżetową rządu – wydała krytyczną opinię dotyczącą rządowego projektu budżetu państwa na 2027 r. Członkowie Rady uznali, że tak skonstruowany plan dochodów i wydatków utrwala „trwałą i głęboką nierównowagę finansów publicznych”. Deficyt budżetowy ocenili z kolei jako „bardzo wysoki, trwały i uporczywy”. RF w opracowaniu analizuje też przyczyny i skutki narastającego od lat zadłużenia Polski będącego efektem decyzji osób odpowiedzialnych za finanse państwa z lat 2019-2026.

Reklama Reklama

W odpowiedzi resort finansów wydał komunikat, w którym m.in. zwraca uwagę na fakt, że Rada wyszła poza ustawowe kompetencje, a jej opinia powinna dotyczyć jedynie projektu budżetu na 2027 r., a nie oceny sytuacji finansowej państwa z lat poprzednich.

Pod koniec sierpnia rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok, który zakłada deficyt na poziomie 282,6 mld zł. W tym roku deficyt w budżecie ma być nie większy niż 271,7 mld zł.

„Rada nie może być ślepa”

W poniedziałek po południu do komunikatu MF odniósł się przewodniczący Rady Fiskalnej, Sławomir Dudek, który ocenił, że jest on „lakoniczny” i należy poczekać na „szersze wyjaśnienia, czego dotyczą zarzuty” ze strony resortu. – Nasza opinia jest zgodna z naszym mandatem. Nie zgadzamy się z tym stanowiskiem MF i czekamy na szersze wyjaśnienia, czego dotyczą te zarzuty. My zrobiliśmy swoje – pokazaliśmy dane, analizy, podstawy prawne – przekonywał Dudek.

– Rada Fiskalna nie może być ślepa na sytuację finansów publicznych na przestrzeni lat. Musimy oceniać stan finansów publicznych w szerszym okresie czasowym niż tylko w jednym roku – dodał.

Według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego deficyt sektora finansów publicznych na koniec 2025 r. wyniósł 7,3 proc. PKB. Rok wcześniej było to 6,4 proc. PKB, a dwa lata wcześniej 5,2 proc. PKB. Z kolei jeszcze na koniec 2021 r. deficyt sektora wynosił 1,7 proc. PKB.

To nie wina wydatków obronnych

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Sławomir Dudek podkreślił, że rząd bardzo opieszale zabiera się do naprawy finansów publicznych.

– Nie możemy czekać na nowy plan średniookresowy, tylko już teraz należy przygotować średnioterminowy zarys celów, np. na trzy lata do przodu, do jakich dążymy z konsolidacją – powiedział.

Rada przekonuje, że „im dłużej odkładana jest korekta, tym mniej prawdopodobna staje się jej łagodna wersja”.

Dudek podkreślił też, że nie jest prawdą, że powodem rekordowego poziomu zadłużenia i deficytu budżetowego są wysokie wydatki na obronność, jak wskazuje to rząd. Z analiz Rady Fiskalnej wynika, że ta kategoria odpowiada za ok. 25 proc. wzrostu wydatków od 2021 r. Jako współwinnego pustek w kasie państwa Rada wskazuje za to odsetki od długów, które w 2027 r. mają stanowić już 3,1 proc. PKB.

Sposób na sanację finansów publicznych

– Spór polityczny powinien dotyczyć tego, czy szukamy oszczędności po stronie wydatkowej, czy większych dochodów po stronie podatkowej. Moim zdaniem, trzeba to zrobić i po tej, i po tej stronie. Należy racjonalizować podatki, zastanawiać się nad nowymi, ale też nie można tego robić tylko po jednej stronie, bo „zabijemy” gospodarkę – powiedział nam przewodniczący Rady Fiskalnej.

Dudek zaapelował też do Ministerstwa Finansów o poszerzenie dialogu społecznego, by plan uzdrowienia finansów publicznych, w jak najszerszym wymiarze, konsultowany był z uczestnikami życia gospodarczego – biznesem i stroną społeczną.

– Ostateczny plan konsolidacji finansów publicznych powinien być wypadkową dialogu społecznego. Powinien on powstać i być wdrożony jak najszybciej. Odkładanie go w czasie może spowodować, że konsolidacja zostanie wymuszona przez rynek, gdy nagle pojawią się zawirowania lub kryzys – zauważył.

Projekt budżetu na 2027 r. trafi teraz do parlamentu, najpóźniej 30 września. Po ewentualnym przegłosowaniu ustawy przez Sejm i Senat, dokument będzie musiał uzyskać jeszcze aprobatę prezydenta RP Karola Nawrockiego.