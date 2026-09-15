Do zatrzymania migrantów doszło w poniedziałek 14 września – poinformowała st. chor. szt. SG Małgorzata Potoczna z zespołu prasowego Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

„Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy po otrzymaniu informacji z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej o możliwości przerzutu nielegalnych migrantów przez terytorium Polski, zatrzymali do kontroli drogowej na poznańskim odcinku autostrady A2 osobowego Forda oraz samochód ciężarowy marki Renault – typu chłodnia, na litewskich tablicach rejestracyjnych” – czytamy w komunikacie.

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Przedstawicielka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej dodała, iż w trakcie kontroli okazało się, że kierowca chłodni przewoził w części ładunkowej 34 migrantów ukrytych za specjalnie przygotowaną ścianą. Byli to obywatele Pakistanu, Egiptu, Somalii, Sudanu, Etiopii, Tunezji i Erytrei.

„Cudzoziemcy mieli dokumenty potwierdzające złożenie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Łotwy. Po zakończeniu czynności zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji” – podkreśliła Potoczna.

Wobec kierowców trwają czynności wyjaśniające. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Środzie Wielkopolskiej.