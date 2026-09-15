Zestaw ochronny Służby Więziennej (fot. ilustracyjna)
„Krótko przed godziną 13 na stacji paliw w Miedźnie, w powiecie kłobuckim, w toalecie śmiertelnie postrzelił się pracownik resortu sprawiedliwości. Wiele wskazuje na to, że do postrzału doszło z broni służbowej” – podał serwis klobucka.pl.
Według tego źródła, życie stracił 35-letnie pracownik Służby Więziennej.
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– Mogę potwierdzić, że w dniu dzisiejszym doszło do tragicznego zdarzenia, w postaci śmierci funkcjonariusza Służby Więziennej, który realizował czynności służbowe poza terenem jednostki – powiedział Interii por. Paweł Czajka, rzecznik dyrektora okręgowej Służby Więziennej w Katowicach.
Czajka zastrzegł, że nie może udzielić szczegółowych informacji. Na miejscu zdarzenia trwają czynności z udziałem policji prokuratora. Po zakończeniu prac śledczy mają wydać komunikat – przekazał polsatnews.pl prok. Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.
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Dodatkowe informacje na temat sprawy podało RMF FM. Według tego źródła, do tragedii doszło, gdy funkcjonariusze z aresztu śledczego w Częstochowie przewozili przestępcę z jednego zakładu karnego do drugiego. Konwój zatrzymał się na stacji paliw w Miedźnie, na północny wschód od Kłobucka. Jak czytamy, jednego ze strażników (kierowcę konwoju Służby Więziennej) znaleziono z raną postrzałową w toalecie, jego życia nie udało się uratować.
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