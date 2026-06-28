Straż graniczna przy ogrodzeniu na granicy Polski z Białorusią
Pułkownik Paweł Szota, szef Agencji Wywiadu, potwierdził utrzymywanie kanałów komunikacji z białoruskimi służbami specjalnymi, mimo bliskiej współpracy Mińska z Moskwą. – Na chwilę obecną mamy drożne kanały komunikacji ze służbami strony białoruskiej. Utrzymujemy je sami – powiedział szef AW.
Szef Agencji Wywiadu płk. Paweł Szota
Rozmówca „Rzeczpospolitej” dodał, że rolą wywiadu jest tworzenie kanałów dialogu tam, gdzie dyplomacja jest utrudniona. Celem jest poprawa bezpieczeństwa Polski i powstrzymywanie pełnego podporządkowania Białorusi przez Rosję.
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Szef Agencji Wywiadu wyraźnie zaznaczył, że sprawa ekstradycji Marokańczyka – odpowiedzialnego za zabójstwo polskiego żołnierza Mateusza Sitka – jest jednym z najważniejszych elementów dialogu z Mińskiem.
–Moim zdaniem bez postępu w tej sprawie trudno będzie o osiągnięcie kolejnych kroków związanych z poprawą relacji polsko-białoruskich – podkreślił płk Szota.
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Prokuratura Okręgowa w Warszawie podała, że sprawcą zabójstwa jest obywatel Maroka Mohamed Addamrou, który ukrywa się na terenie Białorusi. 28 maja 2024 r. w okolicach Dubicz Cerkiewnych na granicy polsko-białoruskiej ugodził on nożem polskiego żołnierza. Mateusz Sitek, który pełnił służbę na granicy polsko-białoruskiej, zmarł kilka dni później w warszawskim szpitalu.
Prokuratura wydała za zabójcą Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). W grudniu 2025 roku Polska przekazała władzom Białorusi wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję, ale Białoruś nie odpowiedziała.
Agencja Wywiadu odegrała kluczową rolę w uwolnieniu więźniów politycznych reżimu Łukaszenki, w tym polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Szota zaznaczył, że podziękowania od uwolnionego były dla funkcjonariuszy AW „bezcenne”.
Jednocześnie szef polskiego wywiadu wyraził poważne zaniepokojenie rosnącym podporządkowaniem Białorusi przez Rosję: – Umowa o wspólnych gwarancjach bezpieczeństwa stawia Rosję w uprzywilejowanej pozycji – wskazał. Przyznał, że Rosja przygotowuje infrastrukturę i dostarcza uzbrojenie do przenoszenia broni jądrowej na terytorium Białorusi (m.in. system Oresznik). – Już samo przygotowywanie infrastruktury zmusza nas, żeby te sprawy traktować poważnie – powiedział płk Szota.
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Szef Agencji Wywiadu ocenił, że główne zagrożenie dla Polski płynie z kierunku rosyjskiego. Rosja testuje NATO, przesuwa czerwone linie i może w przyszłości prowokować incydenty także w krajach bałtyckich.
Cały wielowątkowy wywiad zostanie opublikowany w poniedziałkowym wydaniu „Rzeczpospolitej” oraz na stronie rp.pl.
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