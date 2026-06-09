O zawieszeniu postępowania i kulisach śledztwa w sprawie śmierci polskiego wojskowego poinformowała stacja RMF FM. Z ustaleń wynika, że prokuratura od dłuższego czasu zna personalia mężczyzny odpowiedzialnego za śmiertelne ugodzenie nożem polskiego żołnierza, który bronił granicy w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Choć procedury zmierzające do aresztowania sprawcy ruszyły już niemal rok temu, przeszkodę w śledztwie stanowi postawa władz w Mińsku.

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Zabójstwo Mateusza Sitka. Służby znają tożsamość podejrzanego

Działania operacyjne w tej sprawie śmierci polskiego żołnierza od samego początku prowadzono pod ścisłym nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zachowując maksymalną dyskrecję prowadzonego śledztwa. W toku sprawy przesłuchano ponad 140 świadków zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.

Efektem dochodzenia było ustalenie tożsamości napastnika. RMF FM wskazuje, że domniemany sprawca to obywatel jednego z państw położonych w Afryce Północnej. Służby zdołały określić jego personalia już kilkanaście miesięcy temu.

W lipcu 2025 r. polskie organy ścigania sporządziły postanowienie o przedstawieniu mężczyźnie zarzutów. Następnie sąd wydał decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu, a wobec podejrzanego wystawiono krajowy list gończy, a także Europejski Nakaz Aresztowania. Ustalono, że poszukiwany przebywa obecnie na terytorium Białorusi.

Białoruś nie współpracuje ws. śmierci polskiego żołnierza

W grudniu ub. roku do białoruskich organów skierowano wniosek o aresztowaniu oraz ekstradycji ściganego mężczyzny. Administracja w Mińsku miała całkowicie zignorować ten wniosek. W wyniku braku współpracy ze strony sąsiada, służby zadecydowały o zawieszeniu postępowania.

Tragedia w Dubiczach Cerkiewnych. Jak zginął Mateusz Sitek?

Sprawa ma związek z wydarzeniami, do których doszło podczas kryzysu migracyjnego. Szer. Mateusz Sitek pełnił służbę w strukturach warszawskiej brygady pancernej. Pod koniec maja został skierowany do ochrony odcinka granicznego na Podlasiu.

W trakcie próby siłowego przełamania zapory przez grupę migrantów, wojskowy osłaniał tarczą powstałe uszkodzenie ogrodzenia. Napastnik zdołał przełożyć rękę przez stalowe elementy i ranił go nożem w klatkę piersiową. W tym samym czasie w kierunku rannego oraz udzielających pomocy pograniczników rzucano niebezpieczne przedmioty. Poszkodowany 21-latek zmarł na początku czerwca w szpitalu w Warszawie. Pośmiertnie mianowano go na stopień sierżanta oraz odznaczono Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.