- Jeżeli mogę przedstawić swoją skromną opinię, skoro zostałem o nią poproszony, być może to czas, by zamrozić konflikt i wrócić do porozumień ze Stambułu w nowej formie - powiedział Tokajew, cytowany przez agencję Reutera.

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Tuż po rozpoczęciu przez Rosję 24 lutego 2022 r. prowadzonej na pełną skalę wojny z Ukrainą w tureckim Stambule prowadzono bezpośrednie rokowania dotyczące zakończenia konfliktu. Do negocjacji wrócono w 2025 r. W obu przypadkach rozmowy nie doprowadziły do wstrzymania wojny.

Tokajew spotkał się w sobotę z Putinem w Omsku na Międzyregionalnym Forum Współpracy Rosja-Kazachstan. Prezydent Kazachstanu chwalił Putina za „najwyższą elastyczność w działaniach dyplomatycznych”, powiedział jednak, że należy zakończyć wojnę i „zmierzać ku długo oczekiwanemu pokojowi”.

- Trzeba położyć temu kres - powiedział.

Kazachstan utrzymuje bliskie relacje z Rosją. Tokajew nie poparł jednak agresji Moskwy na Ukrainę. Nie przyłączył się jednak również do zachodnich sankcji na Rosję.