Materiał powstał we współpracy z BGK

Jak skuteczniej wspierać polskie firmy w zagranicznej ekspansji i czy publiczne instytucje są w stanie stworzyć spójny system pomocy dla przedsiębiorców? To główne pytania, które padły podczas wydarzenia pt. „Porozmawiajmy o ekspansji”, zorganizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy Team Poland. W spotkaniu, które odbyło się w Warszawie, wzięło udział ponad 120 przedsiębiorców oraz prezesi instytucji tworzących Team Poland: Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), KUKE, Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Obecność przedstawicieli kierownictwa wszystkich instytucji miała podkreślić, że polskie instytucje rozwoju chcą zaoferować przedsiębiorcom zintegrowany system wsparcia eksportu i inwestycji zagranicznych.

Jak zapowiedział Mirosław Czekaj, prezes BGK, wydarzenie to było inauguracją cyklu spotkań z przedsiębiorcami, które odbędą się także w innych miastach.

Z BGK na sześciu kontynentach

– Od roku działamy wspólnie pod szyldem Team Poland zrzeszającym polskie instytucje rozwoju. To nowa, wspólna inicjatywa wsparcia polskiego biznesu. BGK odgrywa w Team Poland szczególną rolę jako polski bank rozwoju, który w swej strategii ma wspieranie polskich przedsiębiorców i to zadanie realizuje skutecznie. Dotychczas wsparliśmy transakcje polskich firm na 90 rynkach, a wartość naszego finansowania wyniosła prawie 25 mld zł. Nasza oferta obejmuje szeroki zakres instrumentów dłużnych i kapitałowych – wyliczał Mirosław Czekaj.

– Polska znajduje się w krytycznym momencie, jeśli chodzi o model rozwojowy. Zaczynamy budować kapitał potrzebny do ekspansji zagranicznej. Z punktu widzenia PFR i pozostałych instytucji rozwoju w nowym modelu rozwoju ważne są dwa elementy. Pierwszy to innowacyjność gospodarki, a drugi to międzynarodowa pozycja polskiego kapitału. Inicjatywa Team Poland dotyczy tego drugiego i jest niejako emanacją wszystkich produktów naszych instytucji dla firm – mówił Piotr Matczuk, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Oferta Team Poland

Jak wskazali Piotr Jabłoński, dyrektor zarządzający Pionem Relacji Międzynarodowych w BGK, oraz Michał Kapa, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w PFR, oferta Team Poland obejmuje: narzędzia kapitałowe wsparcia inwestycji (PFR), narzędzia finansowania eksportu i inwestycji zagranicznych (BGK), gwarancje i ubezpieczenia (KUKE), doradztwo, promocję inwestycji i eksportu (PAIH), wspieranie inwestycji (ARP) oraz wspieranie internacjonalizacji MŚP (PARP). Instytucje skupione w inicjatywie Team Poland pomoc kierują do wszystkich polskich firm, również tych z sektora MŚP.

– Ekspansja zagraniczna jest jednym z istotnych kierunków rozwoju polskiej gospodarki. Dla przedsiębiorców oznacza dostęp do nowych rynków, większą odporność na zmienne warunki gospodarcze i możliwość budowy trwałej przewagi konkurencyjnej. Szczególnie duży potencjał drzemie właśnie w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, gdyż produkty i usługi w nich powstające mogą z powodzeniem konkurować na rynkach zagranicznych – podkreśliła Agnieszka Majewska, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, postulując jednocześnie powstanie odrębnej ścieżki wsparcia dla MŚP. – Umiędzynarodowienie to szansa dla krajowych firm rodzinnych – dodała Majewska.

Kluczowym założeniem Team Poland jest działanie w formule „one-stop-shop”, dzięki której przedsiębiorca może uzyskać kompleksowe wsparcie w jednym miejscu. – Jako zespół instytucji możemy dostarczyć komplet usług w jednym miejscu, nasze produkty są komplementarne. Utworzyliśmy więc Global Desk Team Poland i jest to punkt kontaktu, w którym przedsiębiorca może takie kompleksowe wsparcie uzyskać. Chcemy odejść od modelu silosowego, gdzie firmy poszukiwały tego wsparcia oddzielnie do naszych sześciu instytucji – wyjaśniał Piotr Jabłoński.

Piotr Matczuk wskazał, że współpraca instytucji rozwoju w ramach Team Poland jest dobrowolna i ukierunkowana, a jej sukces będzie można oceniać przede wszystkim przez stworzenie sprawnego systemu wsparcia i większe otwarcie administracji na potrzeby biznesu. Z kolei Mirosław Czekaj zwrócił uwagę, że oferta powinna być dostosowana do stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstwa, gdyż firmy znajdują się na różnych etapach rozwoju zagranicznego i wymagają odpowiednich instrumentów finansowych oraz doradczych. W tym kontekście mówił o potrzebie budowy „Team Poland 2.0”, wykorzystującego doświadczenia zdobyte przez instytucje w ostatnich latach. W dyskusji pojawił się też wątek zmiany modelu ekspansji polskich przedsiębiorstw. Według prezesa BGK nie powinien on już opierać się wyłącznie na eksporcie, ale coraz częściej na trwałej obecności polskich firm za granicą przez inwestycje. – Aktualnie dwa najpopularniejsze kierunki polskiej ekspansji kapitałowej to Niemcy i USA – wskazał Piotr Matczuk.

– Team Poland to przede wszystkim ekosystem rozwoju polskich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości. Każda firma, czy duża, czy MŚP, może na każdym etapie skorzystać z oferowanych przez nas wspólnie rozwiązań. Jest ich naprawdę wiele. A naszą rolą jako KUKE jest przejmowanie ryzyka. Zabezpieczamy polskie firmy na 201 rynkach, z czego aktualnie aktywnych jest ponad 130 – powiedział z kolei Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Dagmara Zawadzka, wiceprezes PAIH, podkreślała znaczenie sieci 57 zagranicznych biur handlowych Agencji oraz działań promujących polskie firmy podczas misji gospodarczych i wydarzeń międzynarodowych. Przypomniała też o programie Polskie Mosty Technologiczne. – W jego ramach wspieramy mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w ekspansji na wybrane rynki pozaunijne – podkreśliła. Aktualnie trwa trzeci nabór. Do 19 sierpnia firmy z sektora MŚP mogą składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z eksportem innowacyjnych produktów, usług i technologii do Egiptu, Maroka, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

– Ekspansja zagraniczna MŚP jest też w spektrum uwagi PARP. Nasze Centrum Rozwoju MŚP może zidentyfikować firmy z potencjałem rozwoju zagranicznego i przekierować je do Team Poland, w którym otrzymają pomoc czy to w formie grantu, pożyczki, czy doradztwa – mówił Krzysztof Gulda, prezes PARP.

Daniel Ryczek, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, wskazywał na rolę ARP w modernizacji krajowego przemysłu i wzmacnianiu jego konkurencyjności w kontekście międzynarodowym. Podkreślił też znaczenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) zarządzanych przez ARP. – Dwie z nich, tj. SSE EURO-PARK MIELEC i Tarnobrzeska SSE EURO-PARK WISŁOSAN, ze względu na lokalizację mają szczególne znaczenie we współpracy z Ukrainą i w przyszłej jej odbudowie – podkreślił Ryczek.

W panelu dyskusyjnym pt. „W jaki sposób Team Poland wspiera ekspansję zagraniczną?” prowadzonym przez Artura Osieckiego z „Rzeczpospolitej” wzięli udział (od lewej): Mirosław Czekaj, prezes BGK, Piotr Matczuk, prezes PFR, Janusz Władyczak, prezes KUKE, Daniel Ryczek, prezes ARP, Krzysztof Gulda, prezes PARP, i Dagmara Zawadzka, wiceprezes PAIH Foto: mat. pras.

Głos przedsiębiorców

O konkretne aspekty Team Poland pytali przedsiębiorcy, m.in. Jakub Nowak, prezes JNT Group, o różnice pomiędzy ofertą inicjatywy a produktami banków komercyjnych. W odpowiedzi przedstawiciele instytucji rozwoju przekonywali, że ich zadaniem jest uzupełnienie oferty rynku komercyjnego poprzez udzielenie m.in. preferencyjnych pożyczek, przejęcie ryzyka niekomercyjnego, przyspieszony dostęp do kapitału. Prezes BGK Mirosław Czekaj zwrócił uwagę na możliwość wykorzystania finansowania pozyskiwanego przez BGK we współpracy z instytucjami europejskimi. – Naszym zadaniem jest uzupełnienie rynku komercyjnego, możemy dać dług, equity, ale musimy wyjść do biznesu, określić, na jakie może on sobie pozwolić ryzyko, przyspieszamy też dostęp do kapitału – dodał Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP, zwracała uwagę, że choć polskie firmy dysponują coraz większym kapitałem, odsetek przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową pozostaje niski, szczególnie w sektorze MŚP. W jej ocenie mniejsze firmy potrzebują obecnie największego wsparcia. W tym kontekście Adam Sitnik, prezes Dacpolu, postulował wyspecjalizowanie ekspertów zagranicznych biur handlowych PAIH.

Przedstawiciele firm podzielili się też własnymi doświadczeniami. Artur Wiza, wiceprezes Asseco, mówił o modelu biznesowym opartym niemal całkowicie na zagranicznych przychodach i podkreślał znaczenie dyplomacji gospodarczej. Maciej Krzyżanowski, prezes CloudFerro, wskazywał na rosnącą rolę nisz technologicznych, ale jednocześnie wskazał na nadmierne regulacje rynku unijnego. Lucjan Gajewski, wiceprezes i założyciel MEWO, mówił o wsparciu funduszu inwestycyjnego Vinci i PARP w rozwoju działalności firmy, dzięki któremu obecnie realizuje ona kontrakty w Afryce i regionie Morza Śródziemnego.

Zdaniem Krzysztofa Domareckiego, założyciela i głównego akcjonariusza Grupy Selena, Polska wciąż nie dysponuje równie dojrzałym systemem wspierania ekspansji zagranicznej jak państwa Europy Zachodniej czy Stany Zjednoczone. Podkreślił, że skuteczna polityka gospodarcza wymaga długofalowej współpracy administracji i biznesu niezależnie od zmian politycznych. Jak wskazywali uczestnicy spotkania, Polska potrzebuje nie tylko dalszego rozwoju modelu wspierania ekspansji zagranicznej, ale też budowy silnej marki gospodarczej kraju. Na jej znaczenie zwrócił uwagę Marek Górski, prezydent Konfederacji Lewiatan, podkreślając, że promocja kraju nie może ograniczać się wyłącznie do gospodarki, lecz powinna obejmować też kulturę, naukę i turystykę. Jego zdaniem rozpoznawalność Polski nadal pozostaje zbyt niska na wielu rynkach.

Przedstawiciele instytucji rozwoju i przedsiębiorcy są zgodni, że dalszy rozwój polskiej gospodarki będzie coraz silniej zależał od skutecznej ekspansji zagranicznej. Firmy potrzebują finansowania, dyplomacji gospodarczej i stabilnego systemu wsparcia, który będzie działał niezależnie od zmian politycznych.

—Artur Osiecki

Jak przedsiębiorca może skontaktować się z Team Poland?

Przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem w zakresie ekspansji zagranicznej (eksportowej, kapitałowej i inwestycyjnej) mogą skontaktować się z Global Desk Team Poland:

- telefonicznie pod numerem +48 800 800 120,

- mailowo, pisząc na adres: contact@teampoland.eu.

Koordynatorki ze strony Team Poland to: Wioletta Reimer, dyrektor ds. międzynarodowych relacji biznesowych w BGK, oraz Zuzanna Kot, starszy specjalista ds. relacji międzynarodowych w KUKE.

Szczegóły dotyczące oferty Team Poland znajdują się na stronie internetowej: www.teampoland.eu

Materiał powstał we współpracy z BGK