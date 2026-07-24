Sąd w Kalifornii wydłużył okres obowiązywania zabezpieczenia polegającego na zakazie fuzji Paramount Skydance z Warner Bros. Discovery do 17 sierpnia z wcześniejszych dwóch tygodni. O decyzji tej poinformowała agencja Bloomberg.

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3 sierpnia ważna rozprawa w sprawie 12 stanów kontra Paramount

Agencja dodała jednocześnie, że nadal 3 sierpnia odbyć ma się rozprawa, na której może zapaść decyzja, czy transakcja pozostanie w zawieszeniu na czas całego postępowania z wniosku 12 stanów USA. Według Bloomberga, Paramount Skydance chciałby przeprowadzenia 3-dniowego postępowania dowodowego, aby zaprezentować argumenty za przejęciem jako niezbędnym dla konkurencji w Hollywood.

O zabezpieczeniu polegającym na blokadzie fuzji wartej 110 mld dol. wiadomo od poniedziałku. Wtedy to sędzia Araceli Martinez-Olguin wydała stosowne orzeczenie. O wydłużeniu blokady do drugiej połowy sierpnia zdecydowała w czwartek.

W piątek w ciągu dnia do sądu wpłynąć miały dodatkowe dokumenty ze strony stanów pozywających łączące się firmy.

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Bloomberg przypomina, że od października każdy dzień zwłoki w transakcji kosztować będzie Paramount 7 mln dol. Wspomina też, że jeśli operacja upadłaby z powodów antymonopolowych każda ze stron transakcji może od niej odstąpić począwszy od 1 czerwca 2027 r. Wtedy Paramount będzie winny WBD dodatkowe 7 mld dol.

Zielone światło w Unii Europejskiej. Co dalej z TVN?

W Europie transakcja dostała w środę 22 lipca zielone światło Komisji Europejskiej. KE postawiła warunki. Nie są one niespodzianką i dotyczą rynku dystrybucji filmów kinowych.

Paramount zobowiązał się m.in. do sprzedaży udziałów w joint venture z Universal Pictures – UIP. Będzie mieć na to 13 miesięcy od zamknięcia transakcji. Potem nie będzie mógł dystrybuować wspólnie z Universalem filmów w Europejskim Obszarze Gospodarczym ani przenosić dystrybucji produkcji Warner Bros. do dystrybutorów obsługujących jednocześnie filmy Universal lub Disneya na konkretnych rynkach, w tym w Polsce.

W naszym kraju do pełnej finalizacji przejęcia WBD Amerykanie będą potrzebowali zgody rządu na przejęcie kontroli nad Grupą TVN, nadawcą kanału telewizyjnego TVN i szeregu innych.