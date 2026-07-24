Każda osoba korzystająca z radia lub telewizora ma obowiązek opłacać abonament RTV. Odbiornik należy również zarejestrować w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie. Można to zrobić w placówce pocztowej albo przez internet. Przepisy przewidują jednak szereg wyjątków, dzięki którym część osób może zostać zwolniona z tej opłaty.

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Zwolnienie z abonamentu RTV. Kiedy przysługuje?

Z opłacania abonamentu RTV mogą zostać zwolnione osoby, które spełniają dwa warunki:

ukończyły 60 lat,

pobierają emeryturę w wysokości nieprzekraczającej połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku. Obecnie limit wynosi 4451,78 zł brutto.

Zwolnienie nie jest jednak przyznawane automatycznie. Senior musi zgłosić się do placówki pocztowej, okazać dowód osobisty oraz przedstawić decyzję ZUS, KRUS lub innej instytucji emerytalno-rentowej, potwierdzającą wysokość pobieranego świadczenia. Należy również złożyć oświadczenie o spełnianiu wymaganych warunków. Odbiornik powinien być zarejestrowany na osobę uprawnioną do ulgi. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono wszystkich formalności.

Kto jeszcze jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV?

Osoby, które ukończyły 75 lat, są zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu RTV niezależnie od wysokości pobieranej emerytury. Poczta Polska potwierdza ich uprawnienie na podstawie informacji znajdujących się w rejestrze PESEL, dlatego seniorzy nie muszą przedstawiać dodatkowych zaświadczeń ani składać wniosku.

Zwolnienie obejmuje również:

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

całkowicie niezdolne do pracy,

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

osoby niewidome o ostrości wzroku nieprzekraczającej 15 proc. oraz osoby niesłyszące spełniające określone kryteria medyczne.

Ponadto abonamentu RTV nie płacą osoby otrzymujące rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny. Z tego obowiązku mogą być zwolnieni także zarejestrowani bezrobotni, osoby korzystające z pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe wymagane przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych. Prawo do ulgi obejmuje również część kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych, a także weteranów poszkodowanych.

Koszty abonamentu RTV 2026. Co grozi za brak opłat?

W 2026 roku opłata za korzystanie wyłącznie z radia wynosi 9,50 zł miesięcznie. W przypadku telewizora oraz zestawu obejmującego telewizor i radio, miesięczny abonament to 30,50 zł. Gospodarstwo domowe płaci tylko jeden abonament, bez względu na liczbę posiadanych odbiorników, również tych używanych w samochodzie czy domku letniskowym.

Za nieterminowe regulowanie należności naliczane są odsetki na zasadach obowiązujących przy zaległościach podatkowych. Jeżeli kontrola wykaże korzystanie z niezarejestrowanego odbiornika, właściciel może zostać obciążony karą równą trzydziestokrotności miesięcznej stawki abonamentu. W 2026 roku wynosi ona 915 zł w przypadku telewizora oraz 285 zł za radio.