Obecnie coraz więcej osób otrzymujących świadczenia z ZUS wybiera przelew bankowy. Jak informuje Zakład na swojej stronie, w marcu 2025 roku poziom ubankowienia wyniósł 80 proc., co oznacza, że cztery na pięć osób pobierających emeryturę lub rentę dostawało pieniądze na konto. Na koniec 2024 roku wskaźnik wynosił 79,7 proc.

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Część świadczeniobiorców nadal preferuje gotówkę

Jednocześnie spada liczba przekazów pocztowych. W grudniu 2020 roku ZUS przekazał pocztą około 2,2 mln wypłat, natomiast w 2024 roku było ich już 1,78 mln. Zakład wskazuje, że ubankowienie świadczeń jest jednym z elementów jego strategii oraz sposobem na obniżenie kosztów działalności.

Jak informuje ZUS, na konta trafia 98,8 proc. nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, 96 proc. emerytur pomostowych i 94,9 proc. świadczeń przedemerytalnych. W przypadku emerytur wskaźnik wynosi 82,3 proc. Okazuje się jednak, że nie wszystkie grupy świadczeniobiorców równie często korzystają z rachunków bankowych.

Znacznie niższy poziom ubankowienia dotyczy świadczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (43,3 proc.), programu „Mama 4+” (47 proc.) oraz rent socjalnych (66,4 proc.). Może to wynikać z wykluczenia cyfrowego lub utrudnionego dostępu do bankomatów i placówek bankowych.

Ministerstwo odpowiedziało na propozycję ZUS-u

Zakład odniósł się do projektu ustawy dotyczącej zniesienia obowiązku składania zaświadczeń o osiąganych przychodach i zgłosił własne uwagi. ZUS zaproponował całkowite wycofanie gotówkowych wypłat emerytur i rent. Jak poinformowała Interia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sprzeciwiło się jednak temu pomysłowi. Resort uznał między innymi, że propozycja wykraczała poza zakres projektu ustawy, przy którym została zgłoszona. Emeryci i renciści nadal mogą więc zdecydować, czy chcą otrzymywać świadczenie na konto, czy za pośrednictwem listonosza.

Przekaz pocztowy kosztuje prawie 20 zł

Różnica w kosztach obu form wypłaty jest naprawdę duża. Po podpisaniu w zeszłym roku nowej umowy z Pocztą Polską ZUS płaci 19,95 zł za doręczenie jednego świadczenia w gotówce. Wcześniej koszt wynosił około 10 zł. Tymczasem przelew bankowy kosztuje około 10 groszy. Powodem podniesienia opłat były rosnące koszty operacyjne.

Ankieta przeprowadzona przez ZUS pod koniec 2020 roku pokazała, że część klientów pozostaje przy przekazach pocztowych z przyzwyczajenia. Badani wskazywali, że chcą mieć gotówkę w domu, ponieważ zapewnia im to poczucie kontroli. Obawiali się także, że bankowość elektroniczna jest trudna oraz mieli trudności z dotarciem do bankomatu, banku lub miejsc przyjmujących płatności kartą. Główną przyczyną niechęci i obaw wobec otrzymywania świadczeń na konto bankowe był z kolei brak wiedzy w zakresie bankowości elektronicznej i nowych technologii.