Pierwszą placówkę w nowym modelu franczyzowym otwarto w Plewiskach pod Poznaniem. To początek transformacji, która w najbliższych kilkunastu miesiącach ma objąć kolejne sklepy Duży Ben w całej Polsce.

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Zmiana obejmie setki sklepów Duży Ben

Jak informuje portal dlahandlu.pl, proces przechodzenia z modelu agencyjnego na franczyzowy potrwa do końca 2027 r. Wszystkie nowo otwierane sklepy sieci będą już działać wyłącznie jako franczyzy. Eurocash liczy, że współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami pozwoli szybciej reagować na zmiany na rynku.

Transformacja będzie prowadzona etapami. W pierwszej kolejności obejmie województwa mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie i zachodniopomorskie. Najważniejszymi rynkami mają być Warszawa, Poznań, Wrocław oraz Szczecin.

Eurocash zapowiada, że pokryje koszty związane z przebudową sklepów. Finansowanie obejmie między innymi nowe witryny, zmianę aranżacji wnętrz oraz elementy ekspozycji produktów. Ma to ułatwić przedsiębiorcom dołączenie do sieci i przyspieszyć przekształcanie kolejnych punktów.

Sklepy będą mogły działać w niedziele i święta

Jednym z najważniejszych efektów przejścia na franczyzę będzie możliwość otwierania sklepów również w dni objęte ograniczeniami handlu. Dotychczasowy model agencyjny nie zapewniał takich możliwości.

Eurocash zakłada, że nowy system zwiększy liczbę sklepów oraz ich dostępność i pozwoli Dużemu Benowi szybciej rozwijać się w kolejnych latach.