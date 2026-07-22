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W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Polacy należą do najbardziej otwartych na nowe technologie konsumentów w Europie, a sztuczna inteligencja coraz częściej pomaga im wyszukiwać produkty i planować zakupy. Jak pisze na łamach „Rzeczpospolitej” Michał Duszczyk, badanie Payback pokazuje jednak, że aż 94 proc. użytkowników weryfikuje odpowiedzi AI, a blisko 60 proc. zrezygnowało z zakupu z powodu źle działającego chatbota. Eksperci podkreślają, że skuteczne wdrożenie AI w e-commerce wymaga dopracowanych rozwiązań – w przeciwnym razie zamiast zwiększać sprzedaż może odstraszać klientów.
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Niemal 6 na 10 internautów zrezygnowało z zakupu online, bo chatbot sklepu nie potrafił rozwiązać ich problemu. Eksperci ostrzegają: zbyt szybkie i...
Iran i Stany Zjednoczone nadal prowadzą wzajemne ataki, jednocześnie potwierdzając trwające za pośrednictwem mediatorów rozmowy pokojowe. Mimo sygnałów o możliwej deeskalacji rynek pozostaje ostrożny – ropa Brent utrzymuje się w okolicach 90 dol. za baryłkę. Dodatkową niepewność wywołują zapowiedzi Huti dotyczące blokady szlaków morskich, co może utrzymywać wysokie ceny paliw także w najbliższych tygodniach.
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Irański Korpus Strażników Rewolucji (IRGC) poinformował, że ostrzelał znajdującą się w Bahrajnie infrastrukturę amerykańskiej firmy Amazon - podała...
Prezydent Donald Trump podpisał decyzję o nałożeniu 50-procentowych ceł na tysiące produktów z Kanady, uzasadniając ją nieuczciwymi praktykami handlowymi. Według „Financial Times” jeszcze w tym tygodniu Biały Dom może ogłosić kolejne taryfy obejmujące dziesiątki państw. Oznacza to dalszą eskalację napięć w światowym handlu i wzrost niepewności dla eksporterów.
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Prezydent USA Donald Trump zamierza już w tym tygodniu nałożyć nowe cła na 60 krajów z całego świata. Zastąpią one obecne taryfy w wysokości 10 pro...
Jak zauważa Hubert Kozieł w „Parkiecie”, WIG20 pozostaje jednym z najmocniejszych indeksów w Europie. Od początku roku zyskał już ponad 20 proc. i ustanowił kolejny rekord hossy, zbliżając się do historycznego maksimum. Mimo korekty na części rynków wschodzących polska giełda utrzymuje siłę, a inwestorzy liczą, że w najbliższych tygodniach indeks podejmie próbę ustanowienia nowego rekordu wszech czasów.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
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