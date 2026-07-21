Były prezes Google'a Eric Schmidt i jego żona Wendy Schmidt zainwestowali w kijowskie nieruchomości. Para nabyła udziały w funduszach nieruchomości komercyjnych, które są właścicielami centrów handlowych zarządzanych przez ukraińską firmę inwestycyjną. Według „Forbesa” ich wartość waha się od 55 do 70 mln dolarów. Schmidt zainwestował również w ukraińskie firmy produkujące drony.

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„Takie inwestycje mają w sobie przekonanie inwestora, że Ukraina nie pozwoli Rosji zrealizować swoich wielkich ambicji i pozostanie niepodległym państwem” – uważa „New York Times”.

Globalny biznes inwestuje w energetykę Ukrainy

Gazeta podaje inne przykłady zmiany podejścia zachodniego biznesu do Ukrainy. Amerykański Bank Eksportu i Importu (US Export-Import Bank) zapewnił finansowanie ukraińskiemu Naftogazowi, udzielając linii kredytowej w wysokości 300 mln dol. na zakup amerykańskiego sprzętu budowlanego i usług dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej. Tutaj decydujące było, że Ukraina posiada jedne z największych w Europie znanych zasobów gazu ziemnego, szacowane na około 300 mld dol.

Z kolei Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, największy inwestor instytucjonalny na Ukrainie, ogłosił pozyskanie ponad 570 mln dol. nowych inwestycji. W obliczu ciągłych rosyjskich ataków na ukraińskie elektrownie węglowe, bank przygotowuje się do inwestycji w energię bezemisyjną.

Bank Światowy szacuje, że koszt odbudowy Ukrainy zniszczonej przez rosyjską agresję, w ciągu najbliższej dekady sięgnie niemal 588 mld dol. Największe potrzeby skupiają się w: mieszkalnictwie (prawie 81 mld euro), transporcie (ok. 75 mld euro), energetyce i górnictwie (ok. 66 mld euro), handlu i przemyśle (ponad 62 mld euro) oraz rolnictwie (ponad 53 mld euro).

Polski biznes – kierunek Ukraina

Także polski biznes planuje inwestycje na Ukrainie, co pokazało niedawne forum w Gdańsku poświęcone powojennej odbudowie. Łączna wartość polskich inwestycji na Ukrainie na koniec 2023 r. sięgnęła 780 mln dol. Stanowiło to 2,6 proc. bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Ukrainie, co plasuje Polskę dopiero na 10. miejscu wśród inwestorów zagranicznych.

Jednak inaczej to wygląda, jeżeli uwzględnimy, że od początku wojny na Ukrainie powstało 300 firm z polskim kapitałem. Według tego wskaźnika Polska jest już na trzecim miejscu. Rośnie znaczenie Ukrainy jako partnera handlowego Polski – Kijów jest siódmym co do wielkości kierunkiem eksportu Warszawy – przypomina agencja UNIAN.

Polskie firmy już analizują możliwe scenariusze i przygotowują się do przyszłego udziału w odbudowie Ukrainy, pomimo konfliktów politycznych. Szczególną uwagę zwraca się na odbudowę infrastruktury drogowej i kolejowej, projekty z sektora energetycznego i hydraulicznego, a także inwestycje dual-use, czyli służące zarówno celom cywilnym, jak i wojskowym.

Jednym z najważniejszych wyzwań dla polskich firm jest gwarancja zapłaty za wykonaną pracę oraz przewidywalność otoczenia prawnego. Polski biznes zwraca uwagę, że firmy z takich krajów jak Niemcy czy Finlandia mogą w tym zakresie liczyć na mocne wsparcie ze strony swoich rządów – Polsce takiego wsparcia wciąż brakuje. Nie ma międzyrządowej umowy między Polską a Ukrainą, która określałaby ramy prawne, bezpieczeństwo płatności i zasady rozstrzygania sporów.