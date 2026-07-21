Pilotaż państwowego eDziennika ma rozpocząć się w roku szkolnym 2026/2027.
Chodzi o projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie informacji oświatowej. Przepisy przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Państwowy eDziennik – jak czytamy –będzie zintegrowany z SIO. „Dzięki temu szkoły będą mogły wykorzystywać dane znajdujące się już w rejestrach państwowych, co ograniczy konieczność ich ponownego wprowadzania” – uzasadnił resort edukacji. System ma być udostępniony szkołom nieodpłatnie i nie zawierać reklam. Ma też zapewnić „wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych”.
Resort dodał, że eDziennik ma też umożliwić „prowadzenie dzienników lekcyjnych oraz dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej”. Zgodnie z projektem, rodzice i uczniowie będą mogli korzystać z systemu za pośrednictwem aplikacji mObywatel i mObywatel Junior.
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Pilotaż, który zgodnie z propozycją rozpocznie się w roku szkolnym 2026/2027, ma być pierwszym etapem przygotowania systemu. „Pozwoli sprawdzić jego funkcjonowanie w codziennej pracy szkół oraz zebrać doświadczenia nauczycieli, dyrektorów, rodziców przed jego szerszym udostępnieniem zainteresowanym szkołom” – podał resort edukacji.
Udział szkół w pilotażu – jak czytamy –będzie dobrowolny.
MEN zaznaczyło też, że „docelowo państwowy eDziennik będzie rozwiązaniem dobrowolnym”, tzn., szkoły same zdecydują, czy chcą z niego korzystać.
Informację o przygotowywanym projekcie do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano w połowie maja. Wskazano wtedy m.in., że „rynek dzienników elektronicznych jest aktualnie w pełni komercyjny (z wyraźną dominacją dwóch podmiotów), co rodzi dwa zasadnicze problemy w postaci komercjalizacji usług (opłaty ponoszone przez rodziców) oraz zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym wrażliwych (incydenty związane z nieuprawnionym dostępem do danych)”.
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