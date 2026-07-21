Zwiększenie efektywności postępowań i ograniczenie nadmiernego formalizmu. Taki jest cel zapowiadanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ordynacji podatkowej. Informacja o planach resortu ukazała się we wtorek 21 lipca w wykazie prac legislacyjnych rządu.

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Milcząca zgoda w postępowaniu podatkowym

Nowela ma wprowadzić do działu IV ordynacji (poświęconego postępowaniom podatkowym) rozdział o milczącej zgodzie. Cóż to takiego? Zasada oznaczająca, że jeśli skarbówka nie wyda decyzji bądź postanowienia, sprawa będzie uważana za załatwioną po myśli podatnika.

Ministerstwo Finansów przypomina, że taki mechanizm funkcjonuje w kodeksie postępowania administracyjnego. I zapewnia, że przyda się też w ordynacji podatkowej. Bez niego urzędnicy muszą – nawet w sprawach standardowych czy nieskomplikowanych – wydawać formalną decyzję/postanowienie. Skutkuje to „nadmiernym formalizmem postępowań, wydłużeniem czasu ich prowadzenia, zwiększeniem obciążenia organów podatkowych oraz osłabieniem gwarancji sprawnego i terminowego załatwiania spraw podatników” – argumentuje ministerstwo. I obiecuje, że jak wejdzie milcząca zgoda, to postępowania staną się efektywniejsze.

Kiedy będzie można ją zastosować? „Wyłącznie w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach szczególnych” – pisze resort finansów. I tylko tyle. Na szczegóły musimy więc jeszcze zaczekać.

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Kiedy zastosujemy milczącą zgodę?

Warto jednak przypomnieć, że o milczących zgodach w podatkach rządzący wspominali już na początku lipca podczas prezentacji pakietu Deregulacja 2.0. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów można znaleźć informację, że „milcząca zgoda obowiązywać będzie również w sprawach proceduralnych dla przedsiębiorców. Brak reakcji urzędu w terminie będzie oznaczał pozytywne rozpatrzenie wniosków dotyczących m.in. przywrócenia terminu, przedłużenia przyjętego zabezpieczenia, zawieszenia lub podjęcia zawieszonego postępowania, a także wycofania odwołania”. Resort finansów pisze również, że „jeśli podatnik wnioskuje o odroczenie terminu lub umorzenie kosztów postępowania, a urząd nie odpowie w terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta na jego korzyść. Ta sama zasada będzie dotyczyć przywrócenia terminu zgłoszenia nabycia spadku lub darowizny”.

Ministerstwo Finansów zapowiada, że stosowny projekt ma być przyjęty przez rząd w czwartym kwartale 2026 r.

Milcząca zgoda przy umorzeniach

Przypomnijmy też, że zmiany w ordynacji podatkowej związane z milczącym załatwianiem spraw znajdziemy w nowelizacji z 11 czerwca opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 30 czerwca (poz. 875). Chodzi o umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę bądź opłaty prolongacyjnej. Sprawę będzie się uważało za załatwioną, jeżeli w terminie 60 dni od złożenia wniosku skarbówka nie wyda decyzji (są jednak warunki i ograniczenia kwotowe). Instytucję milczącej zgody wprowadzono też do ustawy o podatku rolnym. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.