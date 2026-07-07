Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał ustawę w sprawie
Pod koniec czerwca prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco. Nowe przepisy będą miały znaczące konsekwencje dla osób załatwiających sprawy w urzędach.
Nowe regulacje zwiększają liczbę przypadków, w których przepisy przewidują możliwość załatwienia sprawy administracyjnej w sposób milczący. To rewolucyjna zmiana dla wielu osób prywatnych i przedsiębiorców pozwalająca na uzyskanie tzw. milczącej zgody, jeśli urząd nie wyda decyzji w terminie. Wprowadzono w tym celu zmiany w 17 ustawach, m.in. w:
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Uzyskanie tzw. milczącej zgody urzędu będzie możliwe m.in. w sprawie zastosowania określonych ulg i zwolnień od podatku rolnego w sposób w całości uwzględniający żądanie wnioskodawcy, jeżeli w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku organ podatkowy nie wyda decyzji lub postanowienia.
W przypadku wniosku o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie wnioskodawcy, jeżeli w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku organ podatkowy nie wydał decyzji lub postanowienia. Zasada ta ma zastosowanie, gdy kwota zaległości podatkowych nie przekracza w roku podatkowym wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
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Jeśli organ nie wyda decyzji lub postanowienia o wydaniu zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej we wskazanym w ustawie terminie, będzie to oznaczało zgodę na jej przeprowadzenie na warunkach określonych we wniosku.
Zgodnie z ustawą brak opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania jej przedstawienia, opinia będzie uznawana za pozytywną.
W przypadku małych instytucji płatniczych brak decyzji o odmowie wpisu do rejestru w terminie będzie oznaczał możliwość rozpoczęcia działalności po upływie 4 miesięcy od wpływu wniosku. W przypadku biur usług płatniczych termin wyniesie 45 dni.
W przypadku przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową, jeśli KNF nie dokona wpisu do rejestru lub nie wyda odmowy w ciągu 14 dni, działalność będzie można rozpocząć po 45 dniach od złożenia wniosku.
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Ustawa przewiduje uzyskanie milczącej zgody również w przypadku wniosków dotyczących m.in.:
Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 1 stycznia 2027 r.
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