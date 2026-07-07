Pod koniec czerwca prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco. Nowe przepisy będą miały znaczące konsekwencje dla osób załatwiających sprawy w urzędach.

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Milcząca zgoda urzędu. Ważna zmiana dla obywateli

Nowe regulacje zwiększają liczbę przypadków, w których przepisy przewidują możliwość załatwienia sprawy administracyjnej w sposób milczący. To rewolucyjna zmiana dla wielu osób prywatnych i przedsiębiorców pozwalająca na uzyskanie tzw. milczącej zgody, jeśli urząd nie wyda decyzji w terminie. Wprowadzono w tym celu zmiany w 17 ustawach, m.in. w:

Prawie o ruchu drogowym

ustawie o podatku rolnym

ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

ustawie o gospodarce nieruchomościami

ustawie o transporcie drogowym

ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

ustawie opłacie skarbowej

Ordynacji podatkowej.

Kiedy milcząca zgoda będzie możliwa? Ulgi i umarzanie zaległości podatkowych

Uzyskanie tzw. milczącej zgody urzędu będzie możliwe m.in. w sprawie zastosowania określonych ulg i zwolnień od podatku rolnego w sposób w całości uwzględniający żądanie wnioskodawcy, jeżeli w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku organ podatkowy nie wyda decyzji lub postanowienia.

W przypadku wniosku o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie wnioskodawcy, jeżeli w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku organ podatkowy nie wydał decyzji lub postanowienia. Zasada ta ma zastosowanie, gdy kwota zaległości podatkowych nie przekracza w roku podatkowym wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

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Imprezy masowe i lokalizacja punktów sprzedaży alkoholu

Jeśli organ nie wyda decyzji lub postanowienia o wydaniu zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej we wskazanym w ustawie terminie, będzie to oznaczało zgodę na jej przeprowadzenie na warunkach określonych we wniosku.

Zgodnie z ustawą brak opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania jej przedstawienia, opinia będzie uznawana za pozytywną.

Małe instytucje płatnicze i działalność lombardowa. Podmioty nadzorowane przez KNF

W przypadku małych instytucji płatniczych brak decyzji o odmowie wpisu do rejestru w terminie będzie oznaczał możliwość rozpoczęcia działalności po upływie 4 miesięcy od wpływu wniosku. W przypadku biur usług płatniczych termin wyniesie 45 dni.

W przypadku przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową, jeśli KNF nie dokona wpisu do rejestru lub nie wyda odmowy w ciągu 14 dni, działalność będzie można rozpocząć po 45 dniach od złożenia wniosku.

Zmian będzie więcej. Milcząca zgoda także w tych przypadkach

Ustawa przewiduje uzyskanie milczącej zgody również w przypadku wniosków dotyczących m.in.:

rekultywacji gruntów – brak wydania opinii w terminie 30 dni będzie traktowany jako brak zastrzeżeń;

pojazdów zabytkowych – brak decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków w ciągu 90 dni będzie oznaczał, że wpis pojazdu do rejestru zabytków został dokonany

gospodarki odpadami - niewydanie decyzji w terminie 60 dni będzie oznaczać przedłużenie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów na warunkach wskazanych we wniosku

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli organ nie wydał postanowienia dotyczącego zajęcia stanowiska o aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia w terminie 90 dni uznaje się, że aktualność została milcząco potwierdzona

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 1 stycznia 2027 r.