BPA, czyli bisfenol A, to związek chemiczny wchodzący w skład poliwęglanów, od dawna wykorzystywany do produkcji opakowań mających kontakt z żywnością.

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BPA szkodliwy dla zdrowia, dowiedli naukowcy

Obecnie BPA znaleźć można w wielu tego typu produktach, m.in. w pojemnikach do przechowywania żywności, plastikowych butelkach wielokrotnego użytku czy butelkach do karmienia niemowląt. Stanowi także składnik żywic epoksydowych, które stosowane są jako powłoki ochronne wewnątrz puszek na żywność i napojów.

Liczne badania wykazały jednak jego negatywny wpływ na zdrowie, w tym na układ hormonalny, rozrodczy i odpornościowy. Powiązały go również z zaburzeniami autoimmunologicznymi oraz wzrostem ryzyka otyłości i raka piersi. Udowodniono jednocześnie, że BPA może migrować z materiałów opakowaniowych do żywności i napojów.

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Unia Europejska wprowadziła zakaz stosowania BPA w nowych opakowaniach do żywności

W związku z powyższym od 20 stycznia 2025 r. w Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie, które zakazuje stosowania BPA i innych bisfenoli w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Dla rozporządzenia tego przewidziano jednak 18-miesięczny okres przejściowy, dzięki któremu producenci mogli przygotować się na nadchodzące zmiany. Oznacza to, że nowe przepisy będą obowiązkowe od 20 lipca 2026 r.

Od tego dnia do sprzedaży nie będą mogły trafiać nowe opakowania zawierające BPA. Z kolei produkty wprowadzone na rynek w okresie przejściowym będą mogły być sprzedawane do wyczerpania zapasów. Oznacza to, że po 20 lipca ze sklepowych półek nie znikną jednocześnie wszystkie opakowania zawierające bisfenol A.

Od 20 lipca zakaz stosowania BPA w tych opakowaniach

Od 20 lipca 2026 r. BPA nie będzie mógł być stosowany w nowych opakowaniach takich jak:

plastikowe butelki,

opakowania plastikowe,

niektóre konserwy,

puszki na napoje,

lunchboxy,

dystrybutory wody,

jednorazowe sztućce, talerze i kubki.

Z kolei w przypadku opakowań konserw owocowych, warzywnych i rybnych zakaz BPA obowiązywać zacznie dopiero po 20 stycznia 2028 r..

Nowe unijne przepisy nie obejmą natomiast powłok, które stosowane są wewnątrz dużych zbiorników magazynowych, a także membran polisulfonowych używanych m.in. do usuwania alkoholu z piwa i wina oraz klarowania soków owocowych.