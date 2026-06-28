Zielone książeczki zostały zastąpione przez plastikowe dowody w 2001 r. Stary dokument może jednak nadal mieć dużą wartość, ponieważ w dawnych dowodach umieszczano pieczątki, które potwierdzały okres zatrudnienia w danej firmie oraz wysokość zarobków – informuje Rynek Zdrowia. Te dane mogą pomóc osobom, które pracowały przed 1 stycznia 1999 r. i nie dysponują pełną dokumentacją.

Reklama Reklama

Dane z zielonego dowodu osobistego mogą przydać się w ZUS

Pieczątki dotyczące zatrudnienia i zarobków mogą pomóc udokumentować okresy pracy, których ZUS wcześniej nie uwzględnił. Ma to znaczenie przy ustalaniu kapitału początkowego, od którego zależy wysokość emerytury. Osoba, która odnajdzie dokumenty potwierdzające staż pracy lub zarobki, może wystąpić do ZUS z wnioskiem o jego ponowne ustalenie. Jeśli uda się uzupełnić brakujące okresy i udokumentować dodatkowe lata pracy, może to przełożyć się na wyższą emeryturę.

Oprócz dawnego dowodu osobistego warto poszukać również innych dokumentów. Jak przypomina Rynek Zdrowia, pomocne mogą być również:

dawne legitymacje ubezpieczeniowe,

książeczki zdrowia pracownika,

książeczki wojskowe,

legitymacje związkowe,

dokumenty wystawione przez zakłady pracy, które już nie istnieją.

Warto poszukać także świadectw pracy i zaświadczeń przechowywanych w archiwach zlikwidowanych przedsiębiorstw. Należy pamiętać, że dokumenty muszą być czytelne. Wyblakłe pieczątki lub zniszczone wpisy mogą utrudnić potwierdzenie okresów zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia. Stare książeczki warto więc chronić przed światłem i wilgocią. Prawo do ponownego ustalenia kapitału początkowego nie ulega przedawnieniu. Wniosek można złożyć po odnalezieniu nowych dokumentów, nawet wiele lat po przyznaniu emerytury.

Kiedy można złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?

Jak pisaliśmy niedawno w „Rzeczpospolitej”, emeryci i renciści mogą wystąpić do ZUS również o ponowne przeliczenie świadczenia. Służy do tego wniosek ERPO. Warto skorzystać z tej możliwości, gdy uda się odnaleźć dawne dokumenty potwierdzające staż pracy i zarobki, nieuwzględnione przez Zakład, a także, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia nadal pracował i opłacał składki. Przeliczenie obowiązuje od miesiąca złożenia wniosku.

Obecnie wniosek ERPO można wypełnić i przesłać elektronicznie przez portal eZUS. Wcześniej formularz był dostępny wyłącznie w wersji papierowej. Złożenie wniosku nie wiąże się z ryzykiem obniżenia emerytury lub renty. Jeśli po przeliczeniu okaże się, że kwota świadczenia powinna być niższa, ZUS nadal będzie wypłacał je w dotychczasowej wysokości.