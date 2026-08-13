Twierdza w Chocimiu
W obwodzie czerniowieckim na Ukrainie doszło do pogłębienia uszkodzeń zabytkowej twierdzy w Chocimiu. Jak podaje ukraiński nadawca Suspilne Czerniowce, zawaliły się kolejne elementy murów obronnych zlokalizowane bezpośrednio nad odcinkiem ściany, który uległ zniszczeniu wiosną.
Przypomnijmy, że do pierwszego poważnego zdarzenia doszło w kwietniu 2026 r.. Jak pisała „Rzeczpospolita”, powołując się na relację mera Chocimia Andrija Dranczuka oraz doniesienia Instytutu Polonika, doszło wówczas do powstania znacznego zapadliska na zewnętrznym murze obronnym. W obu przypadkach incydenty miały miejsce w godzinach porannych i żaden z odwiedzających ani pracowników nie odniósł obrażeń. Teren wokół zagrożonego obszaru pozostaje wyłączony z ruchu turystycznego od wiosny.
Brak stabilnego oparcia po kwietniowym osunięciu sprawił, że kolejne uszkodzenia były jedynie kwestią czasu. – To zabytki o znaczeniu narodowym. Nie możemy po prostu ingerować w konstrukcję bez odpowiednich decyzji – wyjaśniła cytowana przez Suspilne Czerniowce dyrektor rezerwatu „Forteca Chocim” Jelizaweta Bujnowska.
Do destabilizacji zabytku przyczyniają się również wody opadowe. Z danych zebranych przez kierownictwo rezerwatu wynika, że w przeszłości na terenie obiektu funkcjonował system drenażowy, który został jednak zasypany podczas późniejszych prac budowlanych. W efekcie spiętrzona woda wnika w strukturę murów i osłabia ich stabilność.
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Odbudowa uszkodzonych fragmentów stanowi skomplikowane zadanie inżynieryjne. Mury obronne posadowione są na krawędzi stromego kanionu rzeki Dniestr, co uniemożliwia tradycyjne rozstawienie rusztowań i użycie standardowego sprzętu budowlanego.
W celu opracowania bezpiecznej metodyki prac, teren poddano trójwymiarowej digitalizacji (skanowanie 3D) oraz badaniom georadarowym, ukierunkowanym na wykrycie podziemnych pustek i weryfikację struktury gruntu.
Jak podaje stacja Suspilne Czerniowce, Ministerstwo Kultury Ukrainy przeznaczyło kwotę do trzech milionów hrywien na opracowanie dwóch kompleksowych dokumentacji naukowo-projektowych. Projekt ma objąć pełną renowację uszkodzonej ściany oraz sąsiedniego odcinka murów pomiędzy basztą południowo-zachodnią a północną, wraz z wieżą komendanta. Ze względu na szacowane wysokie koszty inwestycji ukraińskie władze zabiegają o wsparcie międzynarodowych instytucji oraz prywatnych mecenasów.
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Forteca w Chocimiu to jeden z kluczowych obiektów związanych z polskim dziedzictwem kulturowym na Wschodzie. Najstarsze wzmianki o drewnianym grodzie w tym miejscu sięgają około 1140 r.. Murowany zamek wzniesiono na przełomie XIII i XIV wieku, a w kolejnych stuleciach był on wielokrotnie rozbudowywany.
Obiekt odgrywał kluczową rolę w historii wojskowości Rzeczypospolitej. W 1538 r. został zdobyty przez wojska hetmana Jana Tarnowskiego, a w 1563 r. przeszedł we władanie Dymitra Wiśniowieckiego. Największą sławę przyniosły mu jednak dwa wielkie starcia z Imperium Osmańskim:
• Bitwa z 1621 r., w której siłami polsko-litewskimi dowodził hetman Jan Karol Chodkiewicz,
• Bitwa z 1673 r., zakończona efektownym zwycięstwem wojsk pod wodzą hetmana (i późniejszego króla) Jana III Sobieskiego.
Twierdza w Chocimiu
W XVIII wieku Turcy otoczyli zamek nowym systemem wałów ziemnych i bastionów. Po rozbiorach obiekt znajdował się pod władaniem Rosji, a w XX wieku należał do Rumunii oraz Ukraińskiej SRR. Od 1991 r. stanowi część terytorium niepodległej Ukrainy, a od 2010 r. posiada status państwowego rezerwatu architektonicznego. Potężne mury obwodowe osiągają wysokość do 40 metrów i grubość przekraczającą 5 metrów, a najwyższa z wież zamkowych mierzy aż 68 metrów.
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