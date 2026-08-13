Tyraspol? Naddniestrze jako miejsce ukrycia? Nie mamy pewności, że właśnie tam ukrywa się były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, ale są ku temu przesłanki. Właśnie stamtąd zostało nadane osobiście podpisane przez Romanowskiego pismo z wnioskiem o list żelazny do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Wystawienie takiego listu dałoby posłowi PiS możliwość odpowiadania przed polskim wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy, byłoby gwarancją, że po przyjeździe do kraju nie zostałby zatrzymany. Dla porządku warto przypomnieć, że w polskim prawodawstwie decyzja o wydaniu listu żelaznego nie jest autonomiczną decyzją rządu; wprowadzone z inicjatywy ekipy Zbigniewa Ziobry z 2021 r. zmiany w procedurze karnej uzależniają ją od braku sprzeciwu prokuratora; w przypadku Romanowskiego ma to szczególne znaczenie, bo przenosi ciężar decyzji z niezawisłego sądu na organy państwa, dla których sprawa odpowiedzialności byłego wiceministra ma znaczenie stricte polityczne.