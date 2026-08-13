Co najmniej 437 cywilów zginęło w lipcu w Ukrainie, a 2610 zostało rannych – poinformowała w czwartek misja ONZ monitorująca przestrzeganie praw człowieka w tym państwie (HRMMU). Dodano, że bilans ofiar cywilnych wojny obronnej z Rosją był najwyższy od marca 2022 r.

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Wzrost liczby ofiar cywilnych na Ukrainie

„Z każdym miesiącem tego roku wzrastała liczba zabitych i rannych cywilów. W lipcu ten wzrost był jeszcze gwałtowniejszy” – podkreśliła szefowa HRMMU Danielle Bell w komunikacie.

Liczba ofiar cywilnych w lipcu była o 30 proc. większa niż w czerwcu i o 70 proc. większa niż w lipcu 2025 r. Oenzetowska misja zaznaczyła, że jej bilans obejmuje tylko zweryfikowane przypadki, a napływające dane są wciąż sprawdzane, dlatego rzeczywista liczba ofiar jest prawdopodobnie wyższa.

Seria zmasowanych ataków rakietowych na Kijów

W Kijowie zginęło w lipcu 54 cywilów, a 202 zostało rannych, co HRMMU łączy ze znaczącym wzrostem liczby rosyjskich ataków z wykorzystaniem rakiet balistycznych i pocisków manewrujących. Dodano, że w lipcu odnotowano 429 takich uderzeń, ponad dwa razy więcej niż w czerwcu.

W całej Ukrainie najwięcej ofiar, 38 proc., ucierpiało w lipcu w uderzeniach rakiet i dronów dalekiego zasięgu. Drugą przyczyną były naloty bombowe, a kolejną – ataki dronów krótkiego zasięgu.

Najbardziej krwawy jednorazowy atak nastąpił 2 lipca i był wymierzony głównie w Kijów; zginęło w nim 30 cywilów, a 104 zostało rannych. Rosja użyła wówczas 74 pocisków i blisko 500 dronów.

Statystyki wojny Rosji z Ukrainą. Nowy bilans ofiar

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2026 r. w Ukrainie z powodu wojny zginęło 1839 cywilów, a 10 638 zostało rannych. Łączna liczba ofiar była o 56 proc. większa niż w tym samym okresie ubiegłego roku i ponad dwa razy wyższa niż w analogicznym okresie 2024 r.

Według zweryfikowanych danych HRMMU od 24 lutego 2022 r., gdy Rosja rozpoczęła agresję na pełną skalę, w Ukrainie zginęło 16 874 cywilów, w tym 820 dzieci, a 51 273, w tym 3 126 dzieci, zostało rannych.

W lipcu wzrosła też liczba ofiar cywilnych, o których informują władze rosyjskie – to 79 zabitych i 601 rannych – przekazała HRMMU, dodając, że nie jest w stanie zweryfikować tych danych.