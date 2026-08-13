Chińska firma żeglugowa uruchomi w najbliższych dniach sezonowe połączenie z Europą przez Arktykę, a armator z Korei Południowej szykuje próbny rejs tą trasą – poinformował w czwartek japoński portal Nikkei Asia.

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Chiny i Korea Południowa podbijają Arktykę

Chiński armator Sea Legend Shipping zaplanował na 15 sierpnia pierwszy z serii ośmiu letnich rejsów tzw. arktycznym ekspresem do Europy z portu Ningbo-Zhoushan na wschodzie Chin. Z kolei testowy tranzyt południowokoreańskiej linii PanStar Group z Pusan na południu kraju do portów w Rotterdamie, Hamburgu i Gdańsku wyruszy 22 sierpnia. W przypadku tej konkretnej trasy PanStar szacuje, że pokonanie Północnej Drogi Morskiej zajmie 19 dni, czyli zaledwie połowę czasu rejsu przez Kanał Sueski.

„Połączenie obaw o środowisko oraz sankcji nałożonych na Rosję sprawiło, że europejskie interesy żeglugowe w Arktyce zostały głęboko zamrożone” – przyznał Malte Humpert, ekspert z ośrodka badawczego Arctic Institute, ostrzegając jednocześnie, że Europejczycy ryzykują utratę kompetencji w zakresie budowy statków przystosowanych do pokonywania tras arktycznych oraz szkolenia załóg w nawigacji w regionach północnych.

Nikkei Asia zauważył, że topnienie lodów Arktyki otwiera korytarz, który kusi azjatyckich przewoźników, szukających alternatywy dla niespokojnego Bliskiego Wschodu. Eksperci studzą jednak optymizm, przypominając, że trasa północna długo pozostanie ryzykownym i drogim szlakiem sezonowym oraz może dotknąć ją problem niedostatecznej ilości ładunków podczas rejsów powrotnych z Europy do Azji.

Dotychczas duże europejskie linie transportowe oraz chińscy giganci, tacy jak COSCO, konsekwentnie omijają tę trasę ze względu na kwestie dotyczące bezpieczeństwa, ekologii oraz ryzyko sankcyjne. Jednocześnie rządy państw nordyckich biją na alarm z powodu rosnącej obecności wojskowej Rosji i interesów Chin w regionie – przypomniał japoński portal.