W ramach misji morskiej UE EUNAVFOR MED Irini unijne siły specjalne pod włoskim dowództwem zajęły tankowiec płynący pod banderą Kamerunu, informuje Reuters, powołując się na oświadczenie włoskiego ministerstwa obrony. Niedzielna operacja miała na celu sprawdzenie bandery statku i legalności rejestracji. Tankowiec, który jest objęty sankcjami Unii Europejskiej, został przechwycony na Morzu Śródziemnym na zachód od włoskiej wyspy Pantelleria podczas rejsu z Beninu do Stambułu.

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Kapitan tankowca nie wpuścił inspektorów

Według włoskiego ministerstwa obrony kapitan „Toa Payoh” początkowo odmówił zastosowania się do żądań włoskich inspektorów cywilnych. Po tym grupa włoskich komandosów wylądowała na tankowcu desantem ze śmigłowca, który wystartował z „Thaon di Revel” – okrętu flagowego misji EUNAVFOR MED Irini. W operację zaangażowano także grecki okręt wojenny i polski samolot patrolu morskiego.

Przeszukanie trwało około dwóch godzin i zakończyło się bez incydentów. Wojsko zbadało dokumenty otrzymane podczas kontroli. Włoskie ministerstwo obrony nie ujawniło, co zawierały i czy jednostka została zatrzymana.

Misja EUNAVFOR MED Irini została utworzona przez Unię Europejską w 2020 r. w celu monitorowania przestrzegania embarga ONZ na dostawy broni do Libii. Później kraje UE rozszerzyły jej mandat, upoważniając do przeprowadzania inspekcji statków podejrzanych o używanie fałszywych lub nielegalnie zarejestrowanych bander. A także tankowców, które znalazły się na unijnej liście objętych sankcjami.

Unia Europejska nałożyła sankcje na setki statków, które należą do rosyjskiej floty cieni wykorzystywanej do ominięcia ograniczeń eksportowych nałożonych na rosyjską ropę po inwazji Rosji na Ukrainę.