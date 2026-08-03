Według stanu na 2 sierpnia z użycia, w wyniku ukraińskich ataków, wyłączonych zostało nawet 16 dużych centrów logistycznych Wildberries w różnych częściach Rosji. Już wcześniej pojawiły się informacje, że w związku z regularnymi atakami na obiekty należące do Wildberries w Rosji firma ta zaczęła szukać przestrzeni magazynowych w Kazachstanie.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Handel Ukraińskie drony zaatakowały centrum logistyczne Ozon, rosyjskiego konkurenta Wildberries Ukraińskie drony po raz pierwszy uderzyły w centrum logistyczne należące do drugiej największej platformy handlu e-commerce w Rosji – firmy Ozon -...

Wildberries ma 26 dużych centrów logistycznych w Rosji. Ukraińcy zaatakowali 16 z nich

Wildberries ma w Rosji ok. 200 obiektów, co oznacza, że Ukraińcy zaatakowali ok. 8 proc. infrastruktury tej firmy. Profil DorneBomber zwraca jednak uwagę, że Ukraińcy w swoich atakach koncentrowali się na największych centrach logistycznych, odpowiadających za dystrybucję przesyłek przez rosyjską platformę e-handlu. Wildberries ma w Rosji 26 obiektów o przestrzeni magazynowej przekraczającej 15 tysięcy metrów kwadratowych. 16 z tych obiektów – czyli 62 proc. z nich – miało zostać sparaliżowanych ukraińskimi atakami.

Przez zaatakowane przez Ukraińców centra logistyczne Wildberries przechodzi większość towarów, których dystrybucją zajmuje się platforma.

Rosyjski „Forbes” szacuje, że koncern Wildberries stracił w lipcu co najmniej 17 proc. swojej powierzchni magazynowej w wyniku ataków ukraińskich dronów. Zaatakowane obiekty miały mieć łączną powierzchnię 1,21-1,47 mln metrów kwadratowych, a uszkodzone obiekty – powierzchnię co najmniej 893 tys. metrów kwadratowych (maksymalnie 1,154 mln m2). Oznacza to, że w atakach ucierpiało – według wyliczeń „Forbesa” – nawet 22,2 proc. infrastruktury logistycznej Wildberries.

Handlujący za pośrednictwem Wildberries mieli stracić, w wyniku ataków, 3,5 mld dolarów. Ucierpieć mogły nawet setki tysięcy przedsiębiorstw.

Ukraińcy: Ataki na placówki Wildberries już odbijają się na zaopatrzeniu rosyjskiej armii

Ataki miały już odbić się na zaopatrzeniu rosyjskiej armii. Według Jurija Fedorenki, dowódcy ukraińskiej 429. Samodzielnej Brygady Systemów Bezzałogowych, rosyjskim żołnierzom wydawane jest mniej sprzętu związanego z obsługą dronów, ponieważ ataki na centra Wildberries zakłóciły dostawy tych części.

To właśnie fakt, że za pośrednictwem platformy Wildberries dostarczane są m.in. produkty podwójnego zastosowania – w tym elektronika, sprzęt nawigacyjny i inne elementy, które są wykorzystywane przy produkcji dronów na potrzeby rosyjskiej armii – jest dla Ukraińców uzasadnieniem ataków na te cele.

Od 18 lipca ukraińskie drony zaatakowały obiekty należące do Wildberries również m.in. w Elektrostali w obwodzie moskiewskim, Kotowsku w obwodzie tambowskim, Krasnodarze, Niewinnomyssku (Kraj Stawropolski), w okupowanym Symferopolu, w obwodzie woroneskim, w Riazaniu, w Penzie, w Wołgogradzie i w obwodzie samarskim.