„W związku z napiętą sytuacją w akwenie Morza Azowskiego, spowodowaną atakami wrogich bezzałogowych statków powietrznych na statki morskie, rosyjskie ministerstwo transportu podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia logistyki transportu towarowego w basenie Morza Azowskiego i Czarnego” — czytamy w komunikacie resortu na Telegramie.

Oprócz poszukiwania alternatywnych tras morskich Rosja rozpoczęła przekierowywanie towarów na inne rodzaje transportu, aby dostawy odbywały się na czas.

Ataki na rosyjskie tankowce i ukraińską infrastrukturę rolną

W lipcu Ukraina nasiliła ataki na rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim, w tym na jednostki należące do tzw. floty cieni; są to przestarzałe tankowce, które Rosja wykorzystuje do eksportu ropy i produktów ropopochodnych z omijaniem zachodnich sankcji.

Jako światowy lider w eksporcie zboża, Rosja przeprowadziła w ostatnim czasie serię ataków na infrastrukturę, służącą do eksportu produktów rolnych na południu Ukrainy. Kijów również zajmuje czołowe miejsce w zagranicznej sprzedaży zbóż. Obie strony atakują wrogie obiekty eksportu rolnego oraz komercyjne statki na Morzu Czarnym, co powoduje wzrost cen tych produktów na rynkach globalnych.

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Zagrożenie dla światowego bezpoeczeństwa żywnościowego

W piątek rosyjskie Stowarzyszenie Eksporterów i Producentów Zboża poinformowało agencję Reutera, że konsekwencje ukraińskich ataków mogą wkrótce stać się odczuwalne w wielu krajach i stanowią „bezpośrednie zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego”. Te uderzenia mogą przełożyć się na wzrost cen zbóż oraz widmo głodu w Afryce i na Bliskim Wschodzie, dodała organizacja.

Jednocześnie Ukraińska Rada Rolna wystąpiła z analogicznymi ostrzeżeniami w ostatnich tygodniach, po falach rosyjskich uderzeń w ukraińską infrastrukturę rolną i zaburzaniu eksportu zbóż. 