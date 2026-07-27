Przyspieszy budowa infrastruktury ładowania dla elektrycznych ciężarówek. Budowa i rozbudowa przyłączy oraz sieci elektroenergetycznych, do tej pory najbardziej problematyczna część związanych z infrastrukturą inwestycji, zostanie dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 1,26 mld zł. W poniedziałek NFOŚiGW podpisał w tej sprawie umowy z czterema operatorami systemów dystrybucyjnych: Eneą Operator, Energą-Operator, PGE Dystrybucja oraz Tauronem Dystrybucja. 147 miejsc dostarczania energii ma zapewnić moc przyłączeniową na poziomie 493 MW, a nowe przyłącza zostaną rozmieszczone wzdłuż drogowej sieci TEN-T i największych hubów logistycznych. Zaplanowane inwestycje mają być zakończone do końca 2029 r.

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Sieć i przyłącza dla ładowarek elektrycznych ciężarówek

Według wiceministra klimatu i środowiska Krzysztofa Bolesty, realizacja takich przedsięwzięć jest niezbędnym warunkiem budowania niezależności energetycznej. – Elektryfikacja transportu to jest element, który uniezależnia nas energetycznie, ale też pozwala na oszczędność pieniędzy – powiedział Bolesta na konferencji po podpisaniu umów. Według branżowego serwisu Elektromobilni.pl, budowa stacji ładowania o dużych mocach sprawi, że elektryczne ciężarówki zyskają warunki do efektywnej eksploatacji na dalekich dystansach.

Energa-Operator, która otrzyma z NFOŚiGW 338 mln zł, poinformowała, że zainwestuje dofinansowanie w budowę i modernizację stacji wysokiego napięcia na terenie 8 województw: mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego. Wyznaczonych zostało 51 stref, do granic których ma zostać doprowadzone zasilanie. – Planowane inwestycje stworzą warunki do rozwoju wielostanowiskowych stref ładowania dużej mocy, m.in. wzdłuż autostrad A1 i A2 oraz dróg ekspresowych S6, S7 i S8 – poinformował Marcin Biniaś, wiceprezes ds. finansowych Energa-Operator. W większości przypadków planowana moc przyłączeniowa wyniesie minimum 3,6 MW na hub, co umożliwi instalację nawet kilkunastu szybkich punktów ładowania w jednej lokalizacji i ograniczy ryzyko kolejek. – Wszystkie stacje, które powstaną dzięki projektowi, będą ogólnodostępne – zapowiada spółka.

Polska nadrabia zaległości w infrastrukturze ładowania e-ciężarówek

53 nowe punkty zasilania dla stacji dużej mocy przygotuje Tauron Dystrybucja. Największe inwestycje zostaną zrealizowane w województwach śląskim i opolskim, gdzie powstaną 24 punkty zasilania. Kolejne powstaną na Dolnym Śląsku oraz w województwach małopolskim i podkarpackim. Dofinansowanie z NFOŚiGW ma w całości pokryć koszty realizacji projektów, co – jak zaznacza spółka w komunikacie – ograniczy wpływ tych inwestycji na wysokość opłat dystrybucyjnych dla klientów. W sumie Tauron przygotuje 177 MW nowej mocy przyłączeniowej.

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Rozwój infrastruktury ładowania dla elektrycznych pojazdów ciężarowych jest wymogiem unijnym: program AFIR (Alternative Fuel Infrastructure Regulation) nakłada na każde państwo członkowskie UE obowiązki co do instalacji stref ładowania dla pojazdów lekkich i ciężkich wzdłuż sieci TEN-T. Przy tym rozwój infrastruktury ładowania ma odgrywać istotną rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz modernizacji branży transportowej.

Elektryfikacja ciężkiego transportu ma szczególne znaczenie dla Polski, która jest potentatem w międzynarodowym transporcie drogowym w Europie. W 2024 r. udział polskich przewoźników w przewozach na terenie UE sięgał jednej trzeciej. Daleko za nami byli Hiszpanie (12,3 proc. udziału w rynku), następnie Litwini (8,5 proc.), Rumuni (6 proc.), Czesi (5,7 proc.), Niemcy (4,5 proc.) i Holendrzy (4,1 proc.).

Elektryczne ciężarówki w Polsce wciąż stanowią margines rynku

Jednak udział elektrycznych ciężarówek w polskich firmach transportowych jest na razie śladowy. Według Licznika Elektromobilności przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, park zeroemisyjnych samochodów ciężarowych powyżej 12 ton liczył w końcu maja 2026 r. zaledwie 185 pojazdów, a ciężarówek do 12 ton – 291 pojazdów. Tymczasem w Niemczech w samym 2025 r. zarejestrowano blisko 1400 nowych, ciężkich elektrycznych ciężarówek, a park przeszło 12-tonowych pojazdów liczył blisko 10 tys. sztuk.