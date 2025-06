Na większe tempo sprzedaży osobowych elektryków niewątpliwie wpływa uruchomiony w lutym program dopłat NaszEauto. Z danych NFOŚiGW wynika, że do połowy czerwca 2025 r. złożonych zostało niemal 6 tys. wniosków, przy czym liczba wnioskowanego wsparcia do leasingu lub wynajmu elektryka przeszło dwukrotnie przewyższa liczbę wniosków o dopłatę do zakupu. Na razie jednak nikomu nie wypłacono dopłaty. Także liczba zatwierdzonych wniosków jest znikoma: w przypadku zakupu elektryka NFOŚiGW zaakceptował 66 wniosków o wsparcie, a w przypadku leasingu i wynajmu – 146 wniosków. W rezultacie stopień wykorzystania alokacji – budżet programu w ramach Krajowego Planu Odbudowy to 1,6 mld zł – wynosi obecnie 11 proc. NFOŚiGW twierdzi, winni tak niewielkiej liczby przyznanych już dotacji mają być sami wnioskodawcy. - Około 90 proc. złożonych wniosków wymaga uzupełnienia lub korekty, co wpływa na czas realizacji wypłat - tłumaczy NFOŚiGW.

Już łatwiej naładować baterię

Budżet w wysokości 1,6 mld zł może się jednak nie ostać, bo resort klimatu rozważa jego przycięcie, by wykorzystać część środków na inne cele. Branża jest zaskoczona. – Jesteśmy gotowi do współpracy z administracją publiczną w celu wspólnej i rzetelnej oceny możliwości optymalnego wykorzystania dostępnego budżetu programu. Mamy nadzieję, że ewentualne zmiany w jego finansowaniu będą poprzedzone otwartym dialogiem z sektorem – apeluje Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Pochwala natomiast zapowiedź objęcia dopłatami elektrycznych samochodów dostawczych.

Czytaj więcej Transport Szybko przybywa bardzo starych aut Problemem polskiego rynku wtórnego jest niewielka liczba używanych samochodów młodych wiekiem. W...

Wraz ze wzrostem sprzedaży e-aut, przyspiesza rozwój infrastruktury ładowania. Pod koniec kwietnia w Polsce funkcjonowało 9524 ogólnodostępne punkty ładowania. To o 42 proc. więcej w porównaniu do tego samego miesiąca w ubiegłym roku. Prawie jedną trzecią stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a pozostałe 68 proc. – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Według PZPM, tempo rozbudowy sieci ładowarek ustabilizowało się na poziomie powyżej 50-procentowego przyrostu – zarówno w stosunku do poprzednich miesięcy, jak i poprzednich lat.

Ten wysoki przyrost potwierdzają dane Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA) w Urzędzie Dozoru Technicznego, gdzie zgłaszane są wszystkie punkty ładowania – nie tylko te publiczne. Otóż jeśli na koniec kwietnia były tam zarejestrowane 11504 punkty i 6117 stacji ładowania, to w ubiegłym tygodniu te liczby wzrosły już 13031 punktów i 6627 stacji w ponad 5,5 tys. lokalizacji (liczba punktów zarejestrowanych na dany dzień obejmuje jednak także te jeszcze niedostępne dla użytkowników).