Produkcja pojazdów bojowych przez Bumech

W ramach współpracy grupa Bumech planuje licencyjną produkcję m.in. czterokołowych wielozadaniowych pojazdów bojowych typu HMMWV (high-mobility multipurpose wheeled vehicle), z myślą o rynku europejskim. Według informacji z ub. roku, na które powołuje się spółka, tylko zapotrzebowanie polskiej armii na pojazdy tego typu szacowane jest na ok. 3 tys. egzemplarzy. Dodatkowo zapotrzebowanie na ten rodzaj pojazdów zidentyfikowano w straży granicznej i policji.

Bumech przekonuje, że pojazdy produkowane przez OTT to nowoczesne, wielozadaniowe pojazdy bojowe, charakteryzujące się wysoką mobilnością i zaawansowanym poziomem ochrony. Są wyposażone w jeden z najmocniejszych układów napędowych w klasie, co przekłada się na mobilność w trudnym terenie.

Pojazdy te według polskiego partnera OTT spełniają standardy balistyczne i przeciwminowe EN1063 oraz STANAG 4569. Mogą pełnić różne funkcje, m.in. nośnika uzbrojenia z różnymi typami wieżyczek, transportera opancerzonego (APC), pojazdu policyjnego, patrolowego lub dowodzenia. Pojazdy OTT miały przejść już testy polowe, uzyskać certyfikaty NATO i być gotowe do produkcji. W ramach współpracy w wybranych modelach przeprojektowany ma zostać m.in. układ napędowy i silnik, aby spełniać europejskie normy. Proces "europeizowania" ma też objąć stosowanie europejskich komponentów – docelowo ponad 70 proc. pojazdu ma być produkowane z części i podzespołów pochodzących z UE.

Pierwsze pojazdy Bumech w przyszłym roku

Według wiceprezesa Kończaka do końca października planowane jest podpisanie umowy licencyjnej z OTT Technologies. Produkcja seryjna ma ruszyć w zakładach Bumech, które zostaną dostosowane do nowych zadań dzięki istniejącemu parkowi maszynowemu. "Zakładamy, że pierwsze trzy egzemplarze pojazdów powstaną w modelu montażowym do końca I kwartału 2026 r. Pojazdy wykorzystamy do promocji naszej oferty na targach i pokazach w celu pozyskania kontraktów na rynku europejskim" – zapowiedział Kończak.

"Rozpoczęcie współpracy z OTT Technologies oznacza wejście Bumechu w nowy segment działalności. Rozwój działań w tym segmencie będzie jednym z kluczowych kierunków opracowywanej strategii dla grupy kapitałowej Bumech" – podsumował wiceprezes spółki. Zgodnie z informacjami Bumechu, OTT Technologies to prywatna firma z Republiki Południowej Afryki, działająca od 1980 r. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, modyfikacjach i wsparciu eksploatacyjnym pojazdów wojskowych i dla służb bezpieczeństwa.