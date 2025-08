Premier Giorgia Meloni i jej konserwatywny rząd uważali powstałe w 2024 roku ośrodki dla imigrantów w Albanii za fundament swojej twardej polityki wobec migrantów. Intencją rządu Meloni było doprowadzenie do sytuacji, w której perspektywa utknięcia na długi czas w mniej atrakcyjnym dla imigrantów państwie, niebędącym częścią Zachodu, zniechęcała ich do tego, by przybywać do Włoch.



Czy orzeczenie TSUE zamyka możliwość wysyłania imigrantów z Włoch do Albanii?

Odsyłanie imigrantów do ośrodków w Albanii zablokowały jednak włoskie sądy, które nakazały powrót do Włoch imigrantów podjętych na morzu i przewiezionych do Albanii, powołując się na obowiązujące w UE przepisy. Sprawa trafiła do TSUE.

Teraz pojawiło się orzeczenie Trybunału, które głosi, że Włochy mają prawo rozpatrywać w przyspieszonym trybie wnioski o azyl składane przez obywateli państw, które Włochy uznają za bezpieczne. TSUE orzekł też, że rząd Włoch ma prawo sporządzać listę państw, które są bezpieczne. Zastrzegł jednak, że umieszczenie państwa na takiej liście musi nastąpić na podstawie ściśle określonych kryteriów prawnych i pozwalać imigrantom i sądom uzyskać dostęp do materiałów, na podstawie których uznano dany kraj za „bezpieczny” oraz kwestionować taką ocenę.

Nielegalna migracja do UE Foto: PAP

Sąd w Rzymie, który zwrócił się do TSUE z prośbą o opinię w tej sprawie wskazywał na niemożność uzyskania takich informacji, co nie pozwalało mu na ocenę słuszności uznania przez władzę wykonawczą określonych państw za „bezpieczne”.