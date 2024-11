Włoski sąd nakazał władzom kraju przetransportować do Włoch kolejną grupę osób ubiegających się o azyl po tym, jak zostały one przechwycone na Morzu Śródziemnym i zabrane do Albanii.

To już drugie tego typu orzeczenie wydane przez włoski sąd, dotyczące kwestii, jak Włochy i Unia Europejska postrzegają pojęcie „bezpiecznego” kraju. Kwestia ta okazuje się znaczącą przeszkodą na drodze włoskiego rządu do pełnego wdrożenia kontrowersyjnej umowy migracyjnej z Albanią. Osoby ubiegające się o azyl, które sędzia nakazał włoskim władzom przetransportować do Włoch, pochodzą z Egiptu i Bangladeszu – krajów, które zdaniem władz w Rzymie są wystarczająco bezpieczne, by deportować do nich ludzi. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ zgodnie z prawem międzynarodowym i unijnym państwa nie mogą odsyłać ludzi z powrotem do miejsc, w których grozi im niebezpieczeństwo.

Włochy, podobnie jak inne państwa członkowskie UE, mają własną listę krajów, które uważają za bezpieczne. Włoski rząd zapewnia sobie prawo do odsyłania ludzi do tych krajów. Osoby z tych „bezpiecznych” państw prawdopodobnie otrzymają odmowę azylu, a Włochy chcą mieć możliwość łatwego odesłania ich tam, skąd przybyli, co staje się znacznie trudniejsze, gdy faktycznie znajdują się na terytorium UE.

Elon Musk angażuje się w politykę Włoch

Decyzję włoskiego sądu skomentował jeden z użytkowników X – Ian Miles Cheong. „Rząd Giorgii Meloni we Włoszech nie będzie mógł deportować nielegalnych cudzoziemców. Sąd właśnie wydał orzeczenie w tej sprawie. Powołano się na fakt, że Egipt ma słabe wyniki w zakresie praw człowieka, a zatem wysyłanie nielegalnych imigrantów z Egiptu z powrotem do ich kraju ojczystego potencjalnie naruszyłoby ich prawa człowieka, więc nie można tego zrobić. Granice Włoch pozostaną otwarte, a nowi Europejczycy będą mogli na zawsze zalać zarówno Włochy, jak i Europę”.