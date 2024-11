Elon Musk zaangażował się w kampanię Donalda Trumpa. Teraz chwali go premier Włoch

Wręczając w Nowym Jorku nagrodę Global Citizen Award od think tanku Atlantic Council, Musk powiedział, że liderka włoskiej prawicy to osoba, która „jest jeszcze piękniejsza wewnątrz niż na zewnątrz”. Bliską relację łączącą oboje zauważyli internauci oraz media w Stanach Zjednoczonych i Europie. Musk odniósł się do publikowanych na X zdjęć, na których patrzy sobie z Meloni w oczy, pisząc, że nie łączy go z premier Włoch żadna romantyczna relacja. Musk w ubiegłym roku dwukrotnie przylatywał do Włoch – w czerwcu i grudniu – aby spotkać się z Meloni.

Elon Musk zainwestował w zwycięstwo Donalda Trumpa

Miliarder aktywnie zaangażował się w kampanię Donalda Trumpa, pojawiając się na wiecach kandydata Republikanów i apelując o poparcie dla byłego prezydenta za pomocą swojego konta w serwisie X aż do ostatnich godzin głosowania.

Musk przeznaczył na kampanię Trumpa dziesiątki milionów dolarów, ale inwestycja ta może się szybko zwrócić w postaci subwencji od rządu federalnego. Tylko jedna z jego firm, SpaceX, działająca w przemyśle kosmicznym, od 2008 roku otrzymała 19 miliardów dolarów z budżetu Pentagonu. W ciągu najbliższych czterech lat firma liczy na kolejne 20 miliardów dolarów.