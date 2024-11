To już pewne. Donald Trump wygrał we wszystkich kluczowych stanach

Do zwycięstwa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych potrzeba 270 głosów w Kolegium Elektorów. Według obecnie dostępnych danych, kandydat Partii Republikańskiej Donald Trump zapewnił sobie głosy 312 elektorów, Kamala Harris (Partia Demokratyczna) zdobyła 226.

Wybory w USA. Stany wahające się poparły Donalda Trumpa

Tym samym 45. prezydent USA, wybrany 47. prezydentem, zwyciężył nie tylko w stanach, w których przedwyborcze sondaże dawały mu pewną przewagę, jak np. w Teksasie czy Tennessee, lecz we wszystkich kluczowych stanach wahających się, czyli takich, w których ani Trump, ani Harris nie mogli być pewni wygranej – poza Arizoną to także Newada, Georgia, Karolina Północna, Wisconsin, Michigan i Pensylwania. Trump zdobył również więcej głosów od Harris w skali całego kraju (74,6 mln do 70,9 mln).

Czytaj więcej Wybory w USA Pierwsza nominacja Donalda Trumpa. Historyczna Donald Trump, amerykański prezydent-elekt, poinformował kto będzie szefem personelu Białego Domu po objęciu przez niego władzy, co nastąpi 20 stycznia 2025 roku.

Dla porównania, w 2020 r. Joe Biden pokonał Donalda Trumpa, wygrywając w sześciu z siedmiu swing states i zdobył 306 głosów w Kolegium Elektorskim; Trump triumfował wówczas w Karolinie Północnej, a łącznie zapewnił sobie głosy 232 elektorów. W wyborach w 2016 r. Trump pokonał Hillary Clinton 306 do 232, jednak podczas głosowania elektorów otrzymał 304 głosy, a była sekretarz stanu - 227.

Nowa administracja Donalda Trumpa bez Mike'a Pompeo

Rządy administracji prezydenta Donalda Trumpa i wiceprezydenta J.D. Vance'a rozpoczną się 20 stycznia po tym, jak 6 stycznia Kongres zatwierdzi wynik wyborów. W sobotę wieczorem prezydent-elekt ujawnił, że jego była rywalka w prawyborach Partii Republikańskiej Nikki Haley i były sekretarz stanu Mike Pompeo nie wejdą do nowej administracji.