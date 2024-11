Nowa ekipa Donalda Trumpa. Tym razem prezydent chce lojalistów

Największe szans na przejęcie ważnego stanowiska sekretarza skarbu ma natomiast miliarder John Paulson, sponsor Trumpa. O to stanowisko rywalizuje z nim jednak także finansista Scott Bessent. Susie Wiles, chyba najważniejsza architektka kampanii wyborczej prezydenta, ma natomiast wszelkie szanse zostać nagrodzona za sukces 5 listopada stanowiskiem szefowej administracji prezydenckiej.

Wiele z planów Trumpa ma radykalny charakter. Ich realizacja jest tym bardziej prawdopodobna, że republikanie odzyskali kontrolę nad Senatem i są blisko utrzymania jej na Izbą Reprezentantów. W szczególności to pierwsze gremium ma kluczowe znaczenie przy zatwierdzeniu prezydenckich nominacji. W niektórych przypadkach, jak pomysł całkowitej likwidacji Departamentu Edukacji, wymagana jest jednak większość 60/100 senatorów, na co Trump liczyć nie może. Istotna część przedstawicieli republikanów w tej izbie przyznaje się też do tradycyjnego konserwatyzmu, przez co niekoniecznie pójdą za twórcami ruchu MAGA.