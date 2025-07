Putin ma siedem tygodni na decyzję. Czy się ugnie?

Jeśli w ciągu 50 dni Putin nie pokaże, że realnie chce pokoju, Biały Dom ma wprowadzić 100-proc. sankcje wtórne. Chodzi o układ, w którym produkty krajów kupujących ropę, gaz czy uran z Rosji są obłożone takimi właśnie, zaporowymi cłami przez USA. Już od pewnego czasu Senat szykował podobne, choć zdecydowanie wyższe (500 proc.) sankcje.

Trump tłumaczył, że zmienił taktykę wobec Rosji, bo czuje się przez Putina oszukany. Wskazywał, że zawsze, kiedy z nim rozmawiał, konwersacja przebiegła bardzo dobrze, po czym rosyjski dyktator „bombardował wszystkich”. Zdaniem prezydenta USA dochodziło w ten sposób już cztery razy do porozumienia z Rosją, z którego potem nic nie było. – Nie powiedziałbym, że to jest morderca, ale to bardzo twardy facet – oświadczył Trump.

Dotychczasowa gra z Putinem skończyła się. Przechodzimy do następnego etapu Lindsey Graham, senator z Karoliny Południowej, jeden z najbliższych sojuszników Trumpa

Tak ostrych słów pod adresem rosyjskiego dyktatora od objęcia władzy blisko pół roku temu amerykański prezydent jeszcze nie wypowiedział. Czarę goryczy przelała rozmowa telefoniczna z Putinem 3 lipca. Przekonała Trumpa, że po dobroci nic z rosyjskim dyktatorem nie osiągnie. To wówczas Rosjanin zapowiedział, że będzie kontynuował letnią ofensywę jeszcze przynajmniej przez dwa miesiące. Ujawnił także, że jego celem jest przejęcie pozostających wciąż pod kontrolą Ukraińców części czterech obwodów: chersońskiego, zaporoskiego, donieckiego i ługańskiego. Oznaczałoby to zatem przebicie się Rosjan na zachodni brzeg Dniepru, co wydaje się niezwykle trudne.

„Dotychczasowa gra z Putinem skończyła się. Przechodzimy do następnego etapu” – tłumaczy senator z Karoliny Południowej Lindsey Graham, jeden z najbliższych sojuszników Trumpa.

W poniedziałek sekretarz generalny NATO Mark Rutte przyleciał do Waszyngtonu, aby ostatecznie uzgodnić system zakupu przez Europejczyków amerykańskiej broni na potrzeby Ukraińców. – Europa zapłaci za to 100 proc. To będzie dla nas biznes – powiedział Trump.