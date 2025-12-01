Premier Belgii ostro do Komisji Europejskiej

W listopadzie premier Belgii Bart De Wever, przed planowaną publikacją propozycji dotyczących wykorzystania zamrożonych rosyjskich funduszy, wysłał do Komisji Europejskiej ostry w tonie list, w którym warunki proponowanej pożyczki nazywa „fundamentalnie wadliwymi” i ostrzega, że ten ruch jeszcze bardziej utrudni negocjacje pokojowe.

De Wever zażądał od UE udzielenia Euroclear wiążących gwarancji na kwotę 185 mld euro (całkowita wartość rosyjskich aktywów zamrożonych w Euroclear) na wypadek, gdyby pożyczka stała się problematyczna lub gdyby sankcje wobec rosyjskich rezerw zostały zniesione.

Europejscy dyplomaci w rozmowie z Politico zasugerowali jednak, że opór Belgii ma też inne powody, niż tylko obawa przed procesami sądowymi. Dyplomaci utrzymują, że Belgia łamie swoje zobowiązanie, przyjęte w zeszłym roku, do ujawnienia podatku od dochodów z inwestowania zamrożonych rezerw. Podatek ten ma trafiać na Ukrainę. Jest on jednak odprowadzany z budżetu belgijskiego i nie jest jasne, jaka jest jego dokładna kwota ani czy Belgia wspiera Ukrainę z własnych środków, tak jak inne kraje Wspólnoty, czy ze środków generowanych przez ten podatek.

Szef rosyjskiego banku grozi Unii Europejskiej

Andriej Kostin, szef VTB, drugiego co do wielkości banku pożyczkowego Rosji, ostrzegł, że Unia Europejska narazi się na pół wieku procesów sądowych, a także na konfiskatę europejskich inwestycji w Rosji, jeśli wykorzysta zamrożone rosyjskie aktywa na pożyczkę dla Ukrainy. Kostin powiedział, że „50 lat sporów sądowych” może nastąpić nawet po zawarciu pokoju na Ukrainie.

–Jeśli chodzi o przejęcie naszych pieniędzy, ostatecznie poradzimy sobie bez nich. Jedyny problem polega na tym, że te pieniądze mogą zostać przeznaczone na wojnę, a nie na pokój – powiedział Kostin przed wizytą specjalnego wysłannika USA Steve'a Witkoffa w Moskwie. – Wygodnie jest prowadzić wojnę nie tylko cudzymi rękami, ale i cudzymi pieniędzmi – to najwyższa finezja dla Europy. Ale nie ma na to żadnego usprawiedliwienia – oświadczył.