Andriej Kostin
Liderzy Unii Europejskiej na październikowym szczycie próbowali uzgodnić wykorzystanie 140 miliardów euro z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego na pożyczkę reparacyjną dla Ukrainy.
Zgodnie z planami UE Kijów mógłby otrzymać około 140 miliardów euro z zamrożonych rosyjskich aktywów. Szacuje się, że zamrożone aktywa Rosji we wszystkich jurysdykcjach wynoszą 280 miliardów euro. Ukraina będzie zobowiązana do zwrotu środków tylko wtedy, gdy Moskwa wypłaci reparacje. Bruksela podkreśla, że konfiskata aktywów nie jest rozważana.
Podczas październikowego szczytu w Brukseli przywódcy wszystkich krajów UE oprócz Węgier uzgodnili tekst deklaracji, w którym czytamy, że Rada Europejska zobowiązuje się do wspierania pilnych potrzeb finansowych Ukrainy na lata 2026-2027, w tym związanych z wysiłkami wojskowymi i obronnymi. Decyzję zablokowała Belgia, która przechowuje rosyjskie aktywa, w obawie przed konsekwencjami prawnymi.
W listopadzie premier Belgii Bart De Wever, przed planowaną publikacją propozycji dotyczących wykorzystania zamrożonych rosyjskich funduszy, wysłał do Komisji Europejskiej ostry w tonie list, w którym warunki proponowanej pożyczki nazywa „fundamentalnie wadliwymi” i ostrzega, że ten ruch jeszcze bardziej utrudni negocjacje pokojowe.
De Wever zażądał od UE udzielenia Euroclear wiążących gwarancji na kwotę 185 mld euro (całkowita wartość rosyjskich aktywów zamrożonych w Euroclear) na wypadek, gdyby pożyczka stała się problematyczna lub gdyby sankcje wobec rosyjskich rezerw zostały zniesione.
Europejscy dyplomaci w rozmowie z Politico zasugerowali jednak, że opór Belgii ma też inne powody, niż tylko obawa przed procesami sądowymi. Dyplomaci utrzymują, że Belgia łamie swoje zobowiązanie, przyjęte w zeszłym roku, do ujawnienia podatku od dochodów z inwestowania zamrożonych rezerw. Podatek ten ma trafiać na Ukrainę. Jest on jednak odprowadzany z budżetu belgijskiego i nie jest jasne, jaka jest jego dokładna kwota ani czy Belgia wspiera Ukrainę z własnych środków, tak jak inne kraje Wspólnoty, czy ze środków generowanych przez ten podatek.
Andriej Kostin, szef VTB, drugiego co do wielkości banku pożyczkowego Rosji, ostrzegł, że Unia Europejska narazi się na pół wieku procesów sądowych, a także na konfiskatę europejskich inwestycji w Rosji, jeśli wykorzysta zamrożone rosyjskie aktywa na pożyczkę dla Ukrainy. Kostin powiedział, że „50 lat sporów sądowych” może nastąpić nawet po zawarciu pokoju na Ukrainie.
–Jeśli chodzi o przejęcie naszych pieniędzy, ostatecznie poradzimy sobie bez nich. Jedyny problem polega na tym, że te pieniądze mogą zostać przeznaczone na wojnę, a nie na pokój – powiedział Kostin przed wizytą specjalnego wysłannika USA Steve'a Witkoffa w Moskwie. – Wygodnie jest prowadzić wojnę nie tylko cudzymi rękami, ale i cudzymi pieniędzmi – to najwyższa finezja dla Europy. Ale nie ma na to żadnego usprawiedliwienia – oświadczył.
Kostin wezwał do aktywniejszego pociągania UE, Belgii i Euroclear do odpowiedzialności w sądach rosyjskich, międzynarodowych oraz Trybunale ONZ. Jednocześnie wyraził otwartość na podział aktywów w ramach szerszego porozumienia pokojowego, np. wedle wstępnego planu USA, gdzie 100 miliardów dolarów trafiłoby na odbudowę Ukrainy, a reszta do funduszu USA-Rosja.
Bankier podkreślił gotowość Rosji do ustępstw podczas wizyty specjalnego wysłannika USA Steve'a Witkoffa w Moskwie, zaznaczając, że porozumienie wymaga czasu i kompromisów z obu stron.
