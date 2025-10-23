UE odroczyła decyzję w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów

Aktualizacja: 23.10.2025 23:56 Publikacja: 23.10.2025 23:11
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa
Foto: Reuters, Yves Herman
Według agencji, stało się to po tym, jak Belgia zażądała silniejszych gwarancji, że nie będzie ponosić odpowiedzialności za ryzyko związane z wykorzystaniem rosyjskich aktywów.
Źródła Bloomberga poinformowały, że przywódcy UE zwrócili się do Komisji Europejskiej z prośbą o przygotowanie opcji do rozważenia na kolejnym szczycie. Decyzja ma zapaść do końca roku.
Wcześniej, według agencji, Stany Zjednoczone poinformowały swoich europejskich partnerów, że na razie nie przyłączą się do inicjatywy utworzenia „pożyczki reparacyjnej” dla Ukrainy z wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich aktywów. Stany Zjednoczone uzasadniały tę decyzję obawami o stabilność rynków światowych.
Zgodnie z planami UE Kijów mógłby otrzymać około 140 miliardów euro z zamrożonych rosyjskich aktywów. Szacuje się, że zamrożone aktywa Rosji we wszystkich jurysdykcjach wynoszą 280 miliardów euro. Ukraina będzie zobowiązana do zwrotu środków tylko wtedy, gdy Moskwa wypłaci reparacje. Bruksela podkreśla, że konfiskata aktywów nie jest rozważana.
Podczas szczytu w Brukseli przywódcy wszystkich krajów UE oprócz Węgier uzgodnili tekst deklaracji, w którym czytamy, że Rada Europejska zobowiązuje się do wspierania pilnych potrzeb finansowych Ukrainy na lata 2026-2027, w tym związanych z wysiłkami wojskowymi i obronnymi
Dokument, do którego dotarł Reuters przed jego oficjalnym opublikowaniem, wzywa Komisję Europejską do przedstawienia jak najszybciej „opcji wsparcia finansowego opartych na analizie potrzeb finansowych Ukrainy”.
Zgodnie z tekstem, przy zachowaniu prawa UE „aktywa Rosji powinny pozostać zablokowane do momentu, aż Rosja zaprzestanie wojny agresywnej przeciwko Ukrainie i naprawi szkodę wyrządzoną tym konfliktem”.
Jednocześnie dokument nie zatwierdził wprost pomysłu wykorzystania tych środków do sfinansowania tzw. „pożyczki reparacyjnej” o wartości około 140 miliardów euro (163 mld USD), jak proponuje Komisja Europejska przy poparciu wielu państw członkowskich.
W najnowszej wersji dokumentu usunięto zapis z wcześniejszych projektów, w którym „Europejska Rada wzywa Komisję do niezwłocznego przedstawienia konkretnych propozycji dotyczących stopniowego wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów, zgodnie z prawem UE i międzynarodowym”
Wielu dyplomatów UE oczekiwało, że liderzy poproszą Komisję Europejską o formalny projekt prawny dotyczący planu pożyczki na reparacje finansowanej z rosyjskich aktywów.
Jednak premier Belgii Bart De Wever, którego kraj przechowuje zamrożone środki przez depozytariusza papierów wartościowych Euroclear, przedstawił trzy warunki, by zagwarantować, że Belgia nie poniesie całego ryzyka związanego z tym planem.
- Jeśli warunki zostaną spełnione, możemy iść dalej. Jeśli nie, zrobię wszystko, co w mojej mocy na poziomie europejskim oraz krajowym, politycznie i prawnie, aby zablokować tę decyzję – powiedział De Wever na marginesie szczytu.
Wezwał wszystkie kraje UE do solidarnego dzielenia się kosztami ewentualnych działań prawnych podejmowanych przez Rosję oraz do finansowego wsparcia w razie konieczności zwrotu środków. Podkreślił też, że zamrożone rosyjskie aktywa w innych państwach powinny zostać włączone do tego planu.
– Musi zostać zapewniona pełna przejrzystość dotycząca ryzyka i podstaw prawnych tej decyzji – zaznaczył De Wever.
