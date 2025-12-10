Jak BSW podchodzi do AfD i do Rosji. Odpowiedzialność Zachodu za wojnę na Ukrainie

Te zarzuty dotyczyły też części polityków postkomunistycznej Die Linke, do której wówczas należała i gdzie była najbardziej rozpoznawalną postacią w radykalnym skrzydle o nazwie Platforma Komunistyczna. Było jej w Die Linke coraz niewygodniej, wyciągnęła z partii część posłów i utworzyła własną, w której nazwie jest ona – jako magnes dla wyborców. Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) powstał w styczniu 2024 r. Partia łączyła program skrajnie lewicowy (sprawy pracownicze i ekonomiczne) ze skrajnie prawicowym (imigracja, sprawy genderowe). I wyróżniała się też prorosyjskością, a sama Wagenknecht stała się najważniejszą postacią niemieckiego „obozu pokoju”, domagającego się wstrzymania pomocy militarnej dla Ukrainy i zniesienia sankcji wobec Rosji.

Teraz ta nazwa – powoli – przechodzi do historii. Na zjeździe partii, który odbył się w weekend w Magdeburgu, stolicy wschodnioniemieckiego landu Saksonia-Anhalt, uchwalono, że partia będzie się nazywała Sojusz Sprawiedliwości Społecznej i Rozsądku Gospodarczego (pozwala to zachować niemiecki skrót: BSW). Zmiana nie wchodzi w życie od razu, lecz od 1 października 2026 r. Dlaczego? Bo przed tym terminem odbędą się ważne wybory w kilku landach, w tym w Saksonii-Anhalt oraz innym wschodnim Meklemburgii-Pomorzu Przednim, a „natychmiastowe przemianowanie mogłoby sprawić, że częściowo gotowe listy kandydatów stałyby się nieważne”. W obu landach sondaże dają BSW szanse na wprowadzenie posłów do parlamentów i wystąpienie w roli niezbędnego koalicjanta.

Nowy szef partii Fabio De Masi zapewnił w rozmowie z publiczną telewizją lokalną MDR, że nie chodzi mu o koalicję z izolowaną przez mainstream skrajnie prawicową AfD, ta jest wykluczona. Ale jednocześnie powiedział, że BSW nie wstąpi do koalicji Anty-AfD, a to może oznaczać, że mainstream nie utrzyma w przyszłym roku władzy w co najmniej jednym landzie na wschodzie.

De Masi w innych wypowiedziach pozbawił też złudzeń co do prorosyjskiego kursu. Wojnę na Ukrainie uznał „za wielką katastrofę, której można było uniknąć”. Ale za katastrofę odpowiada także Zachód, bo nie uwzględnił obaw Rosji. Oklaskami uczestnicy zjazdu nagradzali nazywanie mainstreamowych partii, CDU/CSU, SPD, Zielonych i FDP podżegaczami wojennymi. De Masi zaproponował też, by w zamian za zawieszenie broni na Ukrainie Niemcy powinny powrócić do zakupów rosyjskiego gazu.

Nowa funkcja dla Sahry Wagenknecht. „Niemiecka polityka jeszcze długo będzie się musiała ze mną liczyć”

Sahra Wagenknecht nie będzie już przewodniczącą partii (ściślej współprzewodniczącą, ale o drugiej – która zresztą pozostała na stanowisku – Amirze Mohamed Ali, mówiło się rzadko). Celebrytka zajmie dosyć tajemniczą funkcję szefowej Komisji Wartości Podstawowych, co niektórzy uważają za nagrodę pocieszenia, a inni za pomysł na rządzenie z tylnego fotela.