Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sojusz Sahry Wagenknecht ukrywa Sahrę Wagenknecht

Istniejąca od niecałych dwóch lat partia pozbywa się założycielki-celebrytki - z nazwy i z najwyższego stanowiska. Nie przestaje być czołowym prorosyjskim ugrupowaniem w Niemczech. Prowadzi też inną niż mainstream politykę wobec AfD.

Publikacja: 10.12.2025 05:28

Sahra Wagenknecht

Sahra Wagenknecht

Foto: REUTERS/Lisi Niesner

Jerzy Haszczyński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego partia Sojusz Sahry Wagenknecht postanowiła zmienić swoją nazwę i co to oznacza dla przyszłych wyborów?
  • Jakie motywy stoją za odwołaniem Sahry Wagenknecht z przewodniczącego stanowiska w jej własnej partii?
  • Co symbolizuje zmiana stanowiska Sahry Wagenknecht na szefową Komisji Wartości Podstawowych i jakie może mieć to konsekwencje?
  • Jakie różnice w politycznym podejściu do AfD i Rosji wyróżniają Sojusz Sahry Wagenknecht na tle innych niemieckich partii?
  • Jakie kontrowersje dotyczą roli BSW w kontekście deklaracji o odpowiedzialności Zachodu za wojnę na Ukrainie?

Sahra Wagenknecht to charyzmatyczna mówczyni, gwiazda niemieckich talk-showów, autorka bestsellerów. Jeden z nich, wydany w 2021 r., zaczyna się od symbolicznego dla niej wydarzenia. Jak napisała, wielkomiejska lewica wymusiła na wielkim koncernie zmianę nazwy tradycyjnego produktu „Sos cygański” na „Sos paprykowy w stylu węgierskim”.

O tej zmianie dowiedziało się pół świata, bo ta wielkomiejska lewica umie poinformować o swoich polityczno-poprawnych dokonaniach. Media nie rozpisywały się natomiast, jak podkreśliła Wagenknecht, że mniej więcej w tym samym czasie koncern skutecznie szantażował 550 pracowników swojej fabryki w Niemczech obniżeniem im płac, likwidacją części stanowisk i pogorszeniem warunków pracy. 

Czytaj więcej

Sahra Wagenknecht
Polityka
Cena Sahry Wagenknecht. Prorosyjskość niezbędna do rządzenia na wschodzie Niemiec

To był dla niej dowód, że mainstreamowa lewica oderwała się od tradycyjnego elektoratu, robotników, i zajęła polityczną poprawnością w tematach cywilizacyjnych, genderowych, językowych i migracyjnych.

Reklama
Reklama

Jak BSW podchodzi do AfD i do Rosji. Odpowiedzialność Zachodu za wojnę na Ukrainie 

Te zarzuty dotyczyły też części polityków postkomunistycznej Die Linke, do której wówczas należała i gdzie była najbardziej rozpoznawalną postacią w radykalnym skrzydle o nazwie Platforma Komunistyczna. Było jej w Die Linke coraz niewygodniej, wyciągnęła z partii część posłów i utworzyła własną, w której nazwie jest ona – jako magnes dla wyborców. Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) powstał w styczniu 2024 r. Partia łączyła program skrajnie lewicowy (sprawy pracownicze i ekonomiczne) ze skrajnie prawicowym (imigracja, sprawy genderowe). I wyróżniała się też prorosyjskością, a sama Wagenknecht stała się najważniejszą postacią niemieckiego „obozu pokoju”, domagającego się wstrzymania pomocy militarnej dla Ukrainy i zniesienia sankcji wobec Rosji.

Teraz ta nazwa – powoli – przechodzi do historii. Na zjeździe partii, który odbył się w weekend w Magdeburgu, stolicy wschodnioniemieckiego landu Saksonia-Anhalt, uchwalono, że partia będzie się nazywała Sojusz Sprawiedliwości Społecznej i Rozsądku Gospodarczego (pozwala to zachować niemiecki skrót: BSW). Zmiana nie wchodzi w życie od razu, lecz od 1 października 2026 r. Dlaczego? Bo przed tym terminem odbędą się ważne wybory w kilku landach, w tym w Saksonii-Anhalt oraz innym wschodnim Meklemburgii-Pomorzu Przednim, a „natychmiastowe przemianowanie mogłoby sprawić, że częściowo gotowe listy kandydatów stałyby się nieważne”. W obu landach sondaże dają BSW szanse na wprowadzenie posłów do parlamentów i wystąpienie w roli niezbędnego koalicjanta.

Nowy szef partii Fabio De Masi zapewnił w rozmowie z publiczną telewizją lokalną MDR, że nie chodzi mu o koalicję z izolowaną przez mainstream skrajnie prawicową AfD, ta jest wykluczona. Ale jednocześnie powiedział, że BSW nie wstąpi do koalicji Anty-AfD, a to może oznaczać, że mainstream nie utrzyma w przyszłym roku władzy w co najmniej jednym landzie na wschodzie.

De Masi w innych wypowiedziach pozbawił też złudzeń co do prorosyjskiego kursu. Wojnę na Ukrainie uznał „za wielką katastrofę, której można było uniknąć”. Ale za katastrofę odpowiada także Zachód, bo nie uwzględnił obaw Rosji. Oklaskami uczestnicy zjazdu nagradzali nazywanie mainstreamowych partii, CDU/CSU, SPD, Zielonych i FDP podżegaczami wojennymi. De Masi zaproponował też, by w zamian za zawieszenie broni na Ukrainie Niemcy powinny powrócić do zakupów rosyjskiego gazu.

Nowa funkcja dla Sahry Wagenknecht. „Niemiecka polityka jeszcze długo będzie się musiała ze mną liczyć”

Sahra Wagenknecht nie będzie już przewodniczącą partii (ściślej współprzewodniczącą, ale o drugiej – która zresztą pozostała na stanowisku – Amirze Mohamed Ali, mówiło się rzadko). Celebrytka zajmie dosyć tajemniczą  funkcję szefowej Komisji Wartości Podstawowych, co niektórzy uważają za nagrodę pocieszenia, a inni za pomysł na rządzenie z tylnego fotela.

Reklama
Reklama

– Wbrew temu, czego sobie życzą niektórzy dziennikarze, nie odchodzę. Wręcz przeciwnie! Niemiecka polityka jeszcze długo będzie się musiała ze mną liczyć – napisała na portalu X Wagenknecht.

I zapowiedziała dalszą walkę o ponowne przeliczenie głosów z lutowych wyborów do Bundestagu. Według oficjalnych danych BSW – nieoczekiwanie – nie przekroczyła 5-proc. progu wyborczego, zabrakło jej zaledwie 9,5 tys. głosów (na 49,5 mln oddanych).

Czytaj więcej

Friedrich Merz
Polityka
Od 9,5 tys. głosów wyborców zależy przyszłość Niemiec? Rząd Merza zagrożony

Wagenknecht powołuje się na wykryte wcześniej „ewidentnie systematyczne błędy w liczeniu głosów na naszą niekorzyść”. Pojawienie się BSW w Bundestagu spowodowałoby, że rząd CDU/CSU i SPD straciłby większość. 

– Zmiany w BSW nie są zaskoczeniem, w partii były konflikty wewnętrzne – mówi „Rzeczpospolitej” Anja Hennig, dr politologii na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Brandenburgii. W tym landzie BSW jest w koalicji rządzącej. I jak podkreśla Hennig, zajmuje w niej umiarkowane stanowisko. Nie zachowuje się jak partia antysystemowa, a taki był na nią pomysł Sahry Wagenknecht.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Miejsca Regiony Europa Niemcy
Karol Nawrocki
Polityka
Karol Nawrocki na liście najbardziej wpływowych Europejczyków. Na czele - Donald Trump
Kameralna. Niska zabudowa, wysoki standard myślenia o przestrzeni
Materiał Promocyjny
Kameralna. Niska zabudowa, wysoki standard myślenia o przestrzeni
Granica białorusko-litewska
Polityka
Litwa ogłasza stan wyjątkowy
Donald Trump
Polityka
Serwis X na celowniku KE. Trump broni Muska: Europa musi być bardzo ostrożna
Donald Trump
Polityka
Nowa strategia Stanów Zjednoczonych to wyzwanie dla Polski
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Nowy triumwirat Europy: Wielka Brytania, Niemcy, Francja
Polityka
Nowy triumwirat Europy: Wielka Brytania, Niemcy, Francja
Nadciąga wielka zmiana dla branży tekstylnej. Dla rynku to też szansa
Materiał Promocyjny
Nadciąga wielka zmiana dla branży tekstylnej. Dla rynku to też szansa
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama