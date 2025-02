Czy Friedrich Merz jest nadal „wymarzonym kanclerzem flanki wschodniej NATO”, jak się wydawało dwa lata temu, gdy Olaf Scholz był bardzo ostrożny we wspieraniu Ukrainy? Na pewno będzie próbował, zwłaszcza na początku, w Polsce ma rząd zdominowany przez ugrupowania (PO i PSL) należące do tej samej Europejskiej Partii Ludowej. Jednak czy wraz z takim partnerem jak SPD mu się to uda, to już pewne nie jest. Zapowiada się raczej niemiecki konflikt z Ameryką Trumpa, wykraczający poza to, co Polska, ze względów bezpieczeństwa, może zaakceptować.

Jakie wydatki na obronę? A co jeżeli w przyszłości minister obrony będzie z AfD?

Problemem mogą być wydatki na obronę. Trump domaga się, by zdecydowanie w Europie wzrosły. Niemcy przekroczyły 2 proc. PKB, ale to był wymóg sprzed lat. SPD nadal chce, by to było „co najmniej 2 proc.”, Zieloni wspominają o 3,5 proc., a CDU/CSU mówi, że „czy to będzie 2,5 czy 5 proc., ma drugorzędne znaczenie”. Z drugiej strony decyzja o znacznym zwiększeniu wydatków na armię ma charakter długofalowy, a nie ma pewności, czy za kilka lat ministrem obrony nie będzie polityk AfD. Niektórych sojuszników taka wizja może niepokoić.

Foto: PAP

W Bundestagu pozostanie postkomunistyczna Die Linke, która jeszcze kilka miesięcy temu zmierzała ku politycznej śmierci. Zdobyła jednak - według exit polli - około 9 proc. głosów, dwa razy więcej niż w 2021 roku. Przekonała do siebie największych zwolenników masowej imigracji, bo najbardziej jednoznacznie występowała w jej obronie. To partia z obozu „pokoju”, choć wyraźnie potępiająca Rosję za inwazję na Ukrainę, którą uważa za „złamanie prawa międzynarodowego”.

Jakie partie mogą nie przekroczyć 5-procentowego progu?

O wejście do Bundestagu musi drżeć Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW), który powstał w wyniku rozłamu w Die Linke i w zeszłym roku odbierał tej partii wyborców, wydawało się, że na dobre. BSW, równie prorosyjska jak AfD, jest według exit polli tuż pod 5-procentowym progiem. Podobnie jest z liberalną FDP, która jeszcze parę miesięcy temu była w rządzie Olafa Scholza. Kilkuletnia współpraca z socjaldemokratami i Zielonymi oraz burzliwy sposób opuszczenia koalicji wyraźnie zaszkodziły FDP, która w poprzednich wyborach zdobyła 11,4 proc. głosów.

Jeżeli jednak FDP przedrze się do Bundestagu, to może odegrać jakąś rolę w tworzeniu nowego rządu.