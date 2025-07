Jacek Nizinkiewicz: Co ma Kaczyński, czego nie ma Tusk? I czy ma to Sikorski?

„Wróg, najgorszy wróg, koalicjant” – wiecznie żywe

Ta władza zużywa się bardzo szybko. Nie pierwsza, nie jedyna. Przed laty koalicja karmiąca się sporami własnymi, czyli PiS–LPR–Samoobrona nie przetrwała pełnej kadencji. Przed nią było wiele innych, głównie z prawej strony, ale nie tylko. To premier Leszek Miller z SLD mówił o swoim koalicjancie stopniując: „Wróg, najgorszy wróg, koalicjant”. Teraz sytuacja wygląda podobnie.

Minęło ledwie półtora roku rządów Tuska, po ośmiu latach władztwa PiS. Wydawało się, że zmiany nastąpią radykalne i szybkie, a koalicjanci mają szuflady pełne ustaw, wiedzą, gdzie jest wróg, i nie jest on w ich najbliższym otoczeniu. Tymczasem oglądamy festiwal sporów koalicjantów. Nie zgadzają się w sprawie aborcji, związków partnerskich, wyniku wyborów prezydenckich, zmian w rządzie, ani nawet terminu ich ogłoszenia. Punktów spornych można wymienić znacznie więcej.

Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu ogłosił rekonstrukcję rządu na 22 lipca, datę, trzeba przyznać, niefortunną, biorąc pod uwagę, że zaprzysiężenie obecnej władzy prezydent zarządził na 13 grudnia i premier, jego koalicyjny kolega, „wziął sobie taką datę”, a kolega musi się tłumaczyć w mediach, to znaczy, że przepływ informacji w koalicji jest słaby. To drobna sprawa, bo tą poważniejszą żyliśmy przez cały tydzień, czyli spotkaniem kolejnego lidera partii koalicyjnej – Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim.

Politycy koalicji 15 października publicznie spierali się, czy Hołownia to zdrajca, czy powinien odejść i czy koalicjanci mają do siebie zaufanie, skoro wzajemnie się zaskakują w tak niewybredny sposób. Ten sam Hołownia chciał funkcji wicepremiera dla człowieka ze swojej partii, na co szef rządu zgodzić się nie chce. Podobnie jak wciąż dowiadujemy się, jaki ma być kształt nowego rządu i nie na wszystko koalicjanci się dogadują. Pranie brudów, aż oczy bolą. Źle to wygląda i służy tylko opozycji.