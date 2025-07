W porównaniu z badaniem CBOS z maja najwięcej zyskał zwycięzca wyborów prezydenckich, do którego zaufanie wzrosło z 35 do 46 proc., co oznacza awans z ósmego na trzecie miejsce w rankingu. Na kolejnych miejscach pod względem największych wzrostów znalazł się Zandberg, który poprawił swój wynik z 30 do 39 proc., oraz Mentzen – jego zaufanie wzrosło o 8 punktów. Niewielki wzrost (o 2 pkt proc.) zanotował także Andrzej Duda, umacniając się na pozycji lidera.

Wyniki badania CBOS różnią się od opublikowanego niedawno rankingu zaufania IBRiS dla Onetu, w którym najwyżej oceniony został Radosław Sikorski, a Andrzej Duda znalazł się dopiero na piątym miejscu. W obu sondażach podobnie wypadli natomiast Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, którzy znaleźli się w drugiej części tabeli z wysokimi poziomami nieufności.

CBOS przeprowadził badanie w dniach 5-15 czerwca 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 971 osób metodą mieszaną (CAPI, CATI, CAWI).