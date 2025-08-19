Rzeczpospolita
Program „Czyste Powietrze". Kotły ekologiczne działają jak "kopciuchy"? Resort klimatu reaguje

Czasowo zawieszono wybrane kotły na pelet znajdujące się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów - poinformowało we wtorek Ministerstwo Klimatu i Środowiska. To reakcja na doniesienia, że niektóre kotły umożliwiają instalację niedozwolonego rusztu awaryjnego.

Publikacja: 19.08.2025 17:54

Program „Czyste Powietrze". Kotły ekologiczne działają jak "kopciuchy"? Resort klimatu reaguje

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie działania zostały podjęte w reakcji na podejrzenia dotyczące kotłów na pelet?
  • Dlaczego niektóre kotły ekologiczne mogą działać jak tradycyjne „kopciuchy”?
  • Jakie zmiany w regulaminie listy Zielonych Urządzeń i Materiałów są planowane?
  • Jakie mechanizmy zostaną wprowadzone dla weryfikacji wpisów na liście ZUM?
  • Na czym polega nowa odsłona programu Czyste Powietrze i do kogo jest skierowana?
  • Jakie są zasady uzyskania dofinansowania w nowej edycji programu Czyste Powietrze?

Jak poinformowano w komunikacie, decyzja o czasowym zawieszeniu została podjęta przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie publicznie zgłaszanych podejrzeń, że wybrane kotły na pelet mogą umożliwiać instalację niedozwolonego elementu, jakim jest ruszt awaryjny. Stanowi to naruszenie zasad Programu Czyste Powietrze oraz regulaminu listy ZUM. Jak zaznaczono, zawieszenie dotyczy 31 pozycji na liście ZUM na 2561 kotłów, na które możliwe jest otrzymanie dofinansowania z NFOŚiGW.

MKiŚ: kotły sprzedawane jako ekologiczne mogą w rzeczywistości działać jak tradycyjne „kopciuchy”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) jest kluczowym narzędziem wspierającym realizację Programu Czyste Powietrze i będzie na bieżąco aktualizowana w oparciu o wyniki weryfikacji technicznej i środowiskowej. Jak przypomniano, zmiany regulaminu listy wprowadzone od 29 kwietnia 2025 r. nałożyły na producentów obowiązek składania pisemnego oświadczenia, że kocioł nie ma możliwości montażu rusztu awaryjnego.

Resort wyjaśnia, że spalanie nieprzeznaczonych paliw w kotle na pelet przy użyciu rusztu awaryjnego zmienia parametry procesu, powodując wysokie emisje pyłów i zanieczyszczeń, co niweczy cele ekologiczne programu. Dodatkowo takie rozwiązanie wprowadza konsumentów w błąd, gdyż kotły sprzedawane jako ekologiczne mogą w rzeczywistości działać jak tradycyjne „kopciuchy”, co jest niezgodne z ideą transformacji energetycznej.

MKiŚ zapowiada, iż w ramach najbliższej aktualizacji regulaminu listy ZUM wprowadzone zostaną również dodatkowe mechanizmy zabezpieczające przed wpisywaniem urządzeń, które nie spełniają wymogów Programu Czyste Powietrze. Jak wyjaśniono, brak możliwości instalacji rusztu awaryjnego będzie musiał być potwierdzony przez niezależne laboratorium akredytowane do badań kotłów. Natomiast w przypadku poświadczenia nieprawdziwych informacji przez producenta urządzenia wpisywanego na listę ZUM, wszystkie urządzenia tego producenta będą podlegały wykluczeniu z listy na okres co najmniej 2 lat.

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze – to trzeba wiedzieć

Przypomnijmy, iż nowa odsłona programu Czyste Powietrze ruszyła 31 marca. Jest ona skierowana do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Na jeden budynek lub lokal mieszkalny można dostać jedno dofinansowanie, a beneficjentem można być tylko raz. Dotacja jest wypłacana przez WFOŚiGW w całości lub w maksymalnie trzech częściach. Do dofinansowania kwalifikują się inwestycje tylko w tych budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę do 31 grudnia 2020 roku.

Nowa odsłona programu zakłada trzy poziomy dofinansowania według progów dochodowych w gospodarstwie domowym, które zostały podwyższone:

  • Poziom najwyższy – do 100% kosztów kwalifikowanych – obowiązuje przy miesięcznym dochodzie do 1 300 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych lub do 1 800 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym, oraz dla tych, którzy mają ustalone prawo do zasiłku (stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego). Jak zaznacza MKiŚ, dofinansowanie w najwyższym progu przewidziano tylko dla ubogich energetycznie, czyli dla budynków lub lokali, w których zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania wynosi powyżej 140 kWh/m2 rocznie.
  • Poziom podwyższony – do 70% kosztów kwalifikowanych – obowiązuje przy miesięcznym dochodzi do 2 250 zł na osobę lub 3 150 zł w gospodarstwach jednoosobowych.
  • Poziom podstawowy – dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych – skorzystają ci, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł.

