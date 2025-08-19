Program „Czyste Powietrze". Kotły ekologiczne działają jak "kopciuchy"? Resort klimatu reaguje

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania zostały podjęte w reakcji na podejrzenia dotyczące kotłów na pelet?

Dlaczego niektóre kotły ekologiczne mogą działać jak tradycyjne „kopciuchy”?

Jakie zmiany w regulaminie listy Zielonych Urządzeń i Materiałów są planowane?

Jakie mechanizmy zostaną wprowadzone dla weryfikacji wpisów na liście ZUM?

Na czym polega nowa odsłona programu Czyste Powietrze i do kogo jest skierowana?

Jakie są zasady uzyskania dofinansowania w nowej edycji programu Czyste Powietrze?

Jak poinformowano w komunikacie, decyzja o czasowym zawieszeniu została podjęta przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie publicznie zgłaszanych podejrzeń, że wybrane kotły na pelet mogą umożliwiać instalację niedozwolonego elementu, jakim jest ruszt awaryjny. Stanowi to naruszenie zasad Programu Czyste Powietrze oraz regulaminu listy ZUM. Jak zaznaczono, zawieszenie dotyczy 31 pozycji na liście ZUM na 2561 kotłów, na które możliwe jest otrzymanie dofinansowania z NFOŚiGW.

MKiŚ: kotły sprzedawane jako ekologiczne mogą w rzeczywistości działać jak tradycyjne „kopciuchy”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) jest kluczowym narzędziem wspierającym realizację Programu Czyste Powietrze i będzie na bieżąco aktualizowana w oparciu o wyniki weryfikacji technicznej i środowiskowej. Jak przypomniano, zmiany regulaminu listy wprowadzone od 29 kwietnia 2025 r. nałożyły na producentów obowiązek składania pisemnego oświadczenia, że kocioł nie ma możliwości montażu rusztu awaryjnego.

Resort wyjaśnia, że spalanie nieprzeznaczonych paliw w kotle na pelet przy użyciu rusztu awaryjnego zmienia parametry procesu, powodując wysokie emisje pyłów i zanieczyszczeń, co niweczy cele ekologiczne programu. Dodatkowo takie rozwiązanie wprowadza konsumentów w błąd, gdyż kotły sprzedawane jako ekologiczne mogą w rzeczywistości działać jak tradycyjne „kopciuchy”, co jest niezgodne z ideą transformacji energetycznej.

MKiŚ zapowiada, iż w ramach najbliższej aktualizacji regulaminu listy ZUM wprowadzone zostaną również dodatkowe mechanizmy zabezpieczające przed wpisywaniem urządzeń, które nie spełniają wymogów Programu Czyste Powietrze. Jak wyjaśniono, brak możliwości instalacji rusztu awaryjnego będzie musiał być potwierdzony przez niezależne laboratorium akredytowane do badań kotłów. Natomiast w przypadku poświadczenia nieprawdziwych informacji przez producenta urządzenia wpisywanego na listę ZUM, wszystkie urządzenia tego producenta będą podlegały wykluczeniu z listy na okres co najmniej 2 lat.