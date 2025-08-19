Program „Czyste Powietrze". Kotły ekologiczne działają jak "kopciuchy"? Resort klimatu reaguje

Aktualizacja: 19.08.2025 21:01 Publikacja: 19.08.2025 17:54
Foto: Adobe Stock
Jak poinformowano w komunikacie, decyzja o czasowym zawieszeniu została podjęta przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie publicznie zgłaszanych podejrzeń, że wybrane kotły na pelet mogą umożliwiać instalację niedozwolonego elementu, jakim jest ruszt awaryjny. Stanowi to naruszenie zasad Programu Czyste Powietrze oraz regulaminu listy ZUM. Jak zaznaczono, zawieszenie dotyczy 31 pozycji na liście ZUM na 2561 kotłów, na które możliwe jest otrzymanie dofinansowania z NFOŚiGW.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) jest kluczowym narzędziem wspierającym realizację Programu Czyste Powietrze i będzie na bieżąco aktualizowana w oparciu o wyniki weryfikacji technicznej i środowiskowej. Jak przypomniano, zmiany regulaminu listy wprowadzone od 29 kwietnia 2025 r. nałożyły na producentów obowiązek składania pisemnego oświadczenia, że kocioł nie ma możliwości montażu rusztu awaryjnego.
Resort wyjaśnia, że spalanie nieprzeznaczonych paliw w kotle na pelet przy użyciu rusztu awaryjnego zmienia parametry procesu, powodując wysokie emisje pyłów i zanieczyszczeń, co niweczy cele ekologiczne programu. Dodatkowo takie rozwiązanie wprowadza konsumentów w błąd, gdyż kotły sprzedawane jako ekologiczne mogą w rzeczywistości działać jak tradycyjne „kopciuchy”, co jest niezgodne z ideą transformacji energetycznej.
MKiŚ zapowiada, iż w ramach najbliższej aktualizacji regulaminu listy ZUM wprowadzone zostaną również dodatkowe mechanizmy zabezpieczające przed wpisywaniem urządzeń, które nie spełniają wymogów Programu Czyste Powietrze. Jak wyjaśniono, brak możliwości instalacji rusztu awaryjnego będzie musiał być potwierdzony przez niezależne laboratorium akredytowane do badań kotłów. Natomiast w przypadku poświadczenia nieprawdziwych informacji przez producenta urządzenia wpisywanego na listę ZUM, wszystkie urządzenia tego producenta będą podlegały wykluczeniu z listy na okres co najmniej 2 lat.
Czytaj więcej
Ponad 14 tys. wniosków na kwotę 803 mln zł złożono w nowej odsłonie rządowego programu „Czyste Po...
Przypomnijmy, iż nowa odsłona programu Czyste Powietrze ruszyła 31 marca. Jest ona skierowana do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Na jeden budynek lub lokal mieszkalny można dostać jedno dofinansowanie, a beneficjentem można być tylko raz. Dotacja jest wypłacana przez WFOŚiGW w całości lub w maksymalnie trzech częściach. Do dofinansowania kwalifikują się inwestycje tylko w tych budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę do 31 grudnia 2020 roku.
Nowa odsłona programu zakłada trzy poziomy dofinansowania według progów dochodowych w gospodarstwie domowym, które zostały podwyższone:
Czytaj więcej
W poniedziałek 31 marca 2025 r. ruszy nabór wniosków w nowej odsłonie programu Czyste Powietrze -...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nie tylko sędziowie, byli członkowie KRS, są sondowani w sprawie reaktywacji Krajowej Rady Sądownictwa w składzi...
W Polsce mamy ponad 10 tysięcy jezior oraz tysiące kilometrów rzek, z czego znaczna część otoczona jest działkam...
Eksperci dementują, jakoby od września w krajach Unii Europejskiej manicure hybrydowy i żelowy miał być zakazany...
Sporządzenie testamentu to jeden ze sposobów rozdysponowania swoim mieniem po śmierci. Jeżeli jednak wola testat...
Przedstawiciele Koalicji dla Gotówki złożyli w kancelarii prezydenta dwa projekty ustaw. Ich celem jest ochrona...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas