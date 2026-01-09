Aktualizacja: 09.01.2026 04:33 Publikacja: 09.01.2026 04:30
Paulina Florjanowicz: Do lat 60. XX w. nie było przepisów, które regulowałyby kwestie ewidencjonowania i przemieszczania dzieł sztuki
Trzeba zaznaczyć, że nasze zbiory zostały przetrzebione w czasie wojny, dlatego nie posiadamy tak cennych kolekcji. Ale zarazem też nasze poważne podejście do kwestii bezpieczeństwa wynika z tego samego faktu gigantycznych strat, jakie polska kultura poniosła. Narodowy Instytut Muzeów jest chyba jedyną instytucją w Europie, która ściśle współpracuje z muzeami przy wszystkich planach ochrony i zabezpieczenia. Są one z nami uzgadniane i z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że kwestie bezpieczeństwa są tak dla nas, jak i muzeów kluczowe. Zatem taki przypadek nie powinien mieć miejsca.
Ten projekt był prowadzony pilotażowo. Chodziło o to, aby poznać faktyczny stan wiedzy o zbiorach, które w okresie PRL były wypożyczane do celów niemuzealnych. W 2023 r. zaprosiliśmy do projektu łącznie dziesięć muzeów, z czego w wersji pilotażowej brały udział trzy: Muzeum Narodowe w Warszawie, Łazienki Królewskie oraz Pałac w Wilanowie, ponieważ do lat 90. XX w. tworzyły one jedno muzeum. Chcieliśmy sprawdzić, jak są wykorzystywane muzealia w celach niemuzealnych i jakie były tego efekty. Wszystko zaczęło się w Muzeum Narodowym w Warszawie, bowiem to jego długoletni dyrektor Stanisław Lorentz był zwolennikiem tego, aby dzieła ze zbiorów muzealnych wypożyczać do różnego rodzaju urzędów, instytucji. Uważał, że wynika to wręcz z realizacji zadań statutowych muzeów. Nasza praca pokazała, że często takie wypożyczenia kończyły się tym, że wiele obrazów i grafik nigdy do muzeów nie powróciło.
Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, oglądając filmy historyczne, kostiumowe z tego okresu, że część rekwizytów była oryginalna. Muzea nie miały możliwości „postawienia się”, bo decyzje były podejmowane przez władzę polityczną, przez ówczesną partię. Muzea słały potem monity do instytucji, które wypożyczały eksponaty o ich zwrot, albo choćby o dopuszczenie do nich konserwatorów, żeby sprawdzili, jaki jest stan tych dzieł. Ale większość monitów pozostawała bez odpowiedzi.
Tak. Chociażby przez fakt – co zostało opisane w raporcie – że pilotaż był prowadzony pod presją czasu. Myśmy ten projekt mogli realizować dzięki uzyskanej w 2023 r. dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tylko przez rok. Dlatego siłą rzeczy muzea biorące udział w projekcie nie sięgnęły do wszystkich kategorii zbiorów. Zatem wnioski końcowe opierają się na podstawie przebadanej próbki. Należy się spodziewać, że w rzeczywistości problem jest szerszy i z całą pewnością wymaga dalszych badań w ujęciu historycznym. Po drugie – i to też był cel tego projektu – powinny zostać wypracowane wytyczne dla muzeów w zakresie prowadzenia tego rodzaju badań nad swoimi zbiorami.
Są takie dzieła, które może nie tyle „wyparowały”, ile my dopiero teraz się dowiadujemy, co się z nimi stało. Np. obraz Witolda Zacharewicza „Martwa natura z homarami” został wypożyczony do ambasady polskiej w New Delhi w 1962 r. z Muzeum Narodowego w Warszawie. Po wykryciu zaginięcia rozpoczęto jego poszukiwania. Przeszukano siedzibę ambasady, mieszkania pracowników oraz konsulaty w Bombaju i Kalkucie. W czasie prowadzonego dochodzenia się okazało, że w 1969 r. w New Delhi przebywała delegacja z Ministerstwa Kultury i Sztuki PRL z oficjalną wizytą w celu podpisania umowy kulturalno-naukowej z Indiami. Delegacja przywiozła dla strony indyjskiej szereg upominków. Przy rozdziale upominków ówczesny komunistyczny minister Lucjan Motyka zdecydował, że wręczy ministrowi oświaty Indii obraz Zacharewicza, stanowiący własność muzeum. Dzieło zostało zdjęte ze ściany i przekazane jako prezent. Obrazuje to, z jaką nonszalancją władza obchodziła się ze zbiorami publicznymi.
O to trzeba pytać resort kultury, ponieważ on prowadzi bazę dzieł skradzionych i wywiezionych z kraju niezgodnie z prawem. Z naszego badania wynika, że tylko niewielka część obiektów zaginionych została zgłoszona do tej bazy w latach 90. XX w. Co ciekawe, często były one zgłaszane jako zaginione w okresie II wojny światowej. W ten sposób dokumentowano fakt zaginięcia jakiegoś dzieła. Dlatego badając i poszukując strat wojennych, trzeba także sprawdzać, czy aby te dzieła nie zaginęły w okresie późniejszym.
Tak, do lat 60. XX w. nie było przepisów, które regulowałyby kwestie ewidencjonowania i przemieszczania dzieł sztuki. Dopiero w 1962 r. Ustawa o ochronie dóbr kultury wskazała, że w ramach zadań muzea m.in. inwentaryzują, katalogują i naukowo opracowują zgromadzone muzealia i materiały dokumentacyjne. Wcześniej wprawdzie obowiązywało rozporządzenie ministra kultury i sztuki z 14 stycznia 1947 r. w sprawie rejestracji dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej, ale diabeł tkwił w szczegółach. Inwentarze tworzone były bez wcześniejszej dokumentacji, nie były też przestrzegane działania związane z dokonywaniem skontrów, czyli komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów, co jest obowiązkiem muzeów, bo only w ten sposób można wykazać, co faktycznie w zbiorach się znajduje. W wielu przypadkach ewidencję przepisywano z dokumentacji sprzed kilku lat, bez sprawdzenia, czy faktycznie obiekt jest w muzeum.
Pojawiały się w czasach PRL w Europie Zachodniej na aukcjach, mimo że wiadomo było, że powinny znajdować się w muzeach. Niektóre obiekty trafiały np. do Desy. Dlatego w tym zakresie pole badawcze jest naprawdę ogromne.
Teraz tak się dzieje, to jest wręcz obowiązek muzeów, bo wynika z przepisów. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy obiekt widnieje jako zaginiony, a pojawia się jakiś ślad, że był w inwentarzu, ale faktycznie na terenie muzeum go z jakiegoś powodu nie ma. Cały czas jednak w tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia, bo na przestrzeni dziesięcioleci los poszczególnych muzealiów nie był skrupulatnie monitorowany. Trudno mi jest powiedzieć, jaki procent dzieł, które zaginęły kilkadziesiąt lat temu, został zgłoszony, a przede wszystkim, co się dalej z tymi zgłoszeniami działo. Nasz projekt pokazał, że w tym zakresie jest dużo do zrobienia i muzea są na to gotowe. Stąd taka rekomendacja.
Absolutnie powinny być kontynuowane, ale także dokończone powinno zostać badanie okresu do 1989 r. Bo myśmy zainicjowali proces badawczy, w którym wzięło udział kilkudziesięciu badaczy: muzealników i archiwistów. Po 1989 r. skala strat, moim zdaniem, była znacząco mniejsza, ale nie pokusiłabym się o jej określenie, po prostu nie mamy na ten temat wystarczającej wiedzy. Ufam, że w przypadku zaginięć po 1989 r. były one na bieżąco zgłaszane odpowiednim służbom. Chętnie byśmy ten projekt kontynuowali, ale to wymaga odpowiednich nakładów finansowych.
Tym bardziej że kontrola NIK była bardzo drobiazgowa i we wnioskach pokontrolnych wskazała, że muzeum musi jednoznacznie ustalić los obiektów i wyjaśnić, co się z nimi stało. Izba wyznaczyła pewne ramy czasowe dyrekcji Muzeum Narodowego w Warszawie do przeprowadzenia tego procesu. Musimy poczekać na wyniki tych badań.
Paulina Florjanowicz
Paulina Florjanowicz
Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie archeologii, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003-2005 pracowała w Narodowym Centrum Kultury, a później w Narodowym Instytucie Dziedzictwa (w latach 2010-2013 była jego dyrektorem) i w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Od 2016 r. była dyrektorem Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odpowiadała za nadzór nad sektorem muzealnym oraz polityką pamięci. Współautorka i koordynatorka Programu Wieloletniego „Niepodległa". Jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) ds. Bezpieczeństwa Muzeów (ICMS) i Zarządzania Muzeami (INTERCOM). Od 2023 r. jest dyrektorem Narodowego Instytutu Muzeów
