Co czeka zagraniczne oddziały Instytutu Pileckiego

Pytana przez nas o oddział szwajcarski stwierdziła, że „powstała analiza dokumentacji, potencjału biznesowego i możliwości funkcjonowania oddziału w Szwajcarii”. – Na jej podstawie dochodzimy do wniosku, że nie powinien on kontynuować działalności w Hotelu Schwanen w Rapperswilu – powiedziała nam szefowa resortu.

Czy obiekt ten zostanie sprzedany? – Tak powinno się stać. Sporym błędem było założenie, że będzie to „polskie Davos”. Ówczesnym decydentom umknęło na przykład to, że trzeba będzie utrzymywać hotel i restaurację. Nie ma możliwości przebudowania tego obiektu, aby stworzyć w nim ekspozycję. To jest miejscowość, w której są turyści, ale raczej nie przebywają tam w celach biznesowych, tym bardziej nie są i nie będą zainteresowani promocją państwa polskiego czy naszej historii.

Zakup hotelu kosztował budżet państwa 115 mln franków szwajcarskich, dodatkowo na utrzymanie wydano ponad 874 tys. franków szwajcarskich. W obiekcie tym organizowane były konferencje, odbywały się wystawy czasowe. Nie ma jednak możliwości przystosowania całego obiektu do realizacji zadań wystawienniczo-edukacyjnych, bowiem, jak tłumaczy nam Karol Madaj, pełniący obowiązki dyrektora Instytutu Pileckiego, funkcja hotelowa obiektu jest wpisana w księdze wieczystej.

– W naszej opinii celem Instytutu Pileckiego nie jest prowadzenie hotelu i restauracji, tylko działalności merytorycznej. Ta działalność w Schwanen jest możliwa, ale będzie zawsze w cieniu działalności gospodarczej – mówi „Rz” Karol Madaj.

Resort kultury anulował już list intencyjny w sprawie przeznaczenia tego hotelu dla Muzeum Polskiego w Rapperswilu. O tym, że polskie władze wycofują się z tego miejsca Karol Madaj rozmawiał już z władzami szwajcarskiej gminy Jona, która ma prawo pierwokupu. – Przygotowujemy operat szacunkowy z wyceną. Nie można jednak zapominać, że to ministerstwo kultury finansowało zakup tego obiektu, dlatego ono powinno podjąć kolejny krok – uważa szef IP. Musi być chociażby decyzja wskazująca na to, że resort wycofuje się z finansowania tej placówki. Karol Madaj zakłada, że wraz ze sprzedażą hotelu zostanie zlikwidowana szwajcarska spółka-córka Instytutu Pileckiego. – Ale mamy w planie kontynuowanie współpracy z miastem i z zamkiem znajdującym się w Rapperswilu. Chcielibyśmy zorganizować tam wystawę – mówi Karol Madaj.