A co z pierścieniem króla Zygmunta I Starego, który znajduje się w niemieckim muzeum biżuterii w Pforzheim? Pochodzi on z kolekcji Izabeli Czartoryskiej.

W tym przypadku wniosek restytucyjny został już złożony. Jesteśmy na ostatnim etapie rozmów.

Co się dzieje w sprawie odzyskania kolekcji archiwaliów obozowych oraz katyńskich wystawionych niedawno na sprzedaż przez dom aukcyjny Felzmann z Neuss?

To bardzo ważne, że jako państwo polskie zareagowaliśmy odpowiednio szybko. Cieszy również współpraca ze strony niemieckiej – w sprawę zaangażowany był szef kancelarii rządu Nadrenii-Północnej Westfalii, Nathanael Liminski. Za pośrednictwem ambasadora Polski w RFN, Jana Tombińskiego, udało się nie dopuścić do rozpoczęcia aukcji. Kolejnym krokiem będzie zbadanie każdego obiektu przez ekspertów polskich instytucji: Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Stutthof, Muzeum na Majdanku, a także Narodowej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zweryfikujemy, czy obiekty powinny należeć do państwa polskiego. To ważne, bo kolekcja składa się głównie z prywatnych listów, które trafiły do bliskich ofiar, ale są w niej również dokumenty dotyczące Katynia, przy których możemy zakładać, że powinny być przekazane pod opiekę państwa.

Przestaniemy pozwalać na okradanie nas z patriotyzmu przez tych, którym wydaje się, że mają monopol na biało-czerwoną Marta Cienkowska

Kolekcjoner kupował je przez lata i w pewnym momencie zdecydował się na ich sprzedaż?

Tak. Większość obiektów pochodzi od dwóch kolekcjonerów niemieckich i jednego kolekcjonera czeskiego. Musimy stwierdzić, czy to są prywatne rzeczy znalezione np. w domach, czy może także dokumenty obozowe, co w oczywisty sposób zmienia ich kwalifikację muzealną. Po tej weryfikacji podejmiemy kolejne działania.

W ostatnich latach ograniczane były środki na inwestycje związane z powstającymi nowymi instytucjami kultury. Rozwój których placówek uważa pani za priorytetowy?

Jest wręcz przeciwnie. Obecnie mamy otwarte 54 inwestycje, które finansujemy przy udziale funduszy europejskich. Uczymy instytucje, że można i należy po nie sięgać. Ważna jest jednak nie ilość inwestycji, a ich jakość. Beton można wylać zawsze, tylko jaki ma być cel danej instytucji? Czym się ma zajmować, jaką mieć misję? Przecież nasze państwo dokłada do każdej z takich inwestycji niekiedy ponad 50 proc. jej wartości, musimy mieć na uwadze przede wszystkim celowość każdego budowanego obiektu. Poprzedni rząd masowo ten beton wylewał, niekoniecznie mając na uwadze chociażby system polskiego muzealnictwa. Oczywiście w infrastrukturę kulturalną trzeba nieustannie inwestować, dlatego utworzyliśmy w tym celu odpowiedni ministerialny program. Dwukrotnie zwiększyliśmy budżet infrastruktury domów kultury, doprowadziliśmy do finału ogromną inwestycję w Akademię Muzyczną w Bydgoszczy, planujemy kolejne wieloletnie programy rządowe, dzięki którym powstaną nowe instytucje – takie, które mają określony cel, a ich istnienie jest wszystkim nam potrzebne.

Czy zatem pozostawi pani po sobie jakiś materialny ślad – obiekt, o którym będzie mogła pani powiedzieć: „ja go stworzyłam od podstaw”?

Bardzo ważne jest dziś wsparcie już istniejących instytucji, które opiekują się bezcennymi obiektami naszego dziedzictwa, a nie stać ich nawet na podstawowe remonty. Mówię o Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie, o naszych oddziałach Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zresztą ta sytuacja nie dotyczy wyłącznie muzeów – Teatr Wielki – Opera Narodowa przez ostatnich sto lat nie doprosiła się środków na remonty w części swoich przestrzeni. Przeznaczamy obecnie poważne środki na rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego, na budowę sali koncertowej Sinfonii Varsovii. Warszawa bardzo jej potrzebuje, dostrzegamy też duże zaangażowanie samorządu. Chodzi o bardzo konkretne potrzeby, na które staramy się odpowiadać.