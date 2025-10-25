Nie poznaliśmy zatem pełnej proweniencji tego dzieła. To niejedyne wątpliwości. Jaki był sens udziału muzeum w licytacji tak drogiego obrazu przeznaczonego na wystawę stałą, skoro jej koncepcja jest już zamknięta, a nowe kierownictwo deklaruje, że nie planuje zmian? Czy o tym zakupie wiedziało Ministerstwo Kultury, które obiecywało, że uporządkuje politykę zakupową muzeów?

Wątpliwości wokół zakupu pejzażu autorstwa Romana Kramsztyka

Muzeum kupiło obraz olejny malowany na płótnie, który powstał około 1925-28 r. Roman Kramsztyk był m.in. uczniem w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Józefa Mehoffera. Związany był m.in. z tzw. pierwszą falą polskiej awangardy. W 1918 r. został członkiem Nowej Grupy, którą utworzył m.in. z Tadeuszem Pruszkowskim i Eugeniuszem Zakiem. Brał udział w pokazach sztuki polskiej w Barcelonie, Paryżu, Sztokholmie, Brukseli, Pittsburghu, Nowym Jorku i Moskwie. W Polsce eksponował prace w warszawskiej Zachęcie, TPSP we Lwowie, Krakowie i Poznaniu. W 1922 r. osiadł w Paryżu, został współzałożycielem Stowarzyszenia Artystów Polskich RYTM reprezentującego w polskiej sztuce lat 20. XX w. nurt klasycyzujący.

Malował portrety, martwe natury i pejzaże z południa Francji, a po 1930 r. niemal wyłącznie portrety i akty. W 1939 r. wojna zaskoczyła go w Polsce, od 1940 był w warszawskim getcie – z tego okresu zachowały się rysunki, które opisywały tragedię tej „zamkniętej dzielnicy” m.in. nędzę, głód.

Kramsztyk został zastrzelony w swoim domu w sierpniu 1942 r.

– Moim zdaniem to jest dziwna historia, bowiem Muzeum Getta Warszawskiego kupuje na wystawę stałą obraz Romana Kramsztyka, dość słaby francuski pejzaż z lat 20. XX wieku, niezwiązany z Warszawą – i to już po zamknięciu oraz przekazaniu w 2024 r. listy obiektów na wystawę stałą wykonawcy muzeum bez konsultacji z głównym historykiem wystawy stałej. Podobny obraz w 2018 r. był wyceniony na 80 tys. zł, w 2019 r. nie było zainteresowania takim obrazem. A teraz muzeum kupuje go z przebiciem 171 proc. – mówi nam Albert Stankowski, były dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.

Zwraca też uwagę, że decyzja o zakupie zapadła nagle, bo zaledwie na kilka dni przed licytacją. – Mam wątpliwości, czy MGW dokonała solidnej wyceny tego obrazu. Bowiem taka sytuacja może prowadzić do windowania cen handlarzom dzieł sztuki, za państwowe pieniądze. Tym bardziej , że z zapowiedzi Ministerstwa Kultury polityka zakupów dzieł sztuki do muzeów powinna być prowadzona w sposób racjonalny – uważa Albert Stankowski.