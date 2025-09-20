Aktualizacja: 20.09.2025 16:20 Publikacja: 20.09.2025 16:12
Transport węgierskich Żydów do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz
Foto: Bundesarchiv, Bild 183-N0827-318 / CC-BY-SA 3.0
Mowa o oddziale Muzeum Historii Polski, który powstał na placu Grzybowskim, gdy na czele tej placówki stał Robert Kostro, dyrektor odwołany ponad rok temu przez minister kultury Hannę Wróblewską. O kontrowersjach z tym związanych pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”.
O utworzeniu nowej placówki zajmującej się dokumentowaniem udziału Polaków w ratowaniu swoich żydowskich sąsiadów po raz pierwszy MKiDN poinformowało w marcu 2021 r. „Dzięki działalności wielu instytucji kultury, przywracamy im imię, przywracamy im miejsce w historii, pamięć o nich” – napisał wówczas prof. Piotr Gliński, ówczesny szef resortu kultury.
Oddział został zlokalizowany przy placu Grzybowskim, w pobliżu kościoła Wszystkich Świętych, którego proboszcz ksiądz Marceli Godlewski uratował w czasie niemieckiej okupacji setki Żydów z pobliskiego getta (kościół znajdował się bowiem na jego terenie). Wśród nich był m.in. wybitny lekarz, bakteriolog i immunolog prof. Ludwik Hirszfeld. W 2009 r. Instytut Yad Vashem pośmiertnie przyznał księdzu medal Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata.
Czytaj więcej
Polityka pamięci powinna działać w spokoju, a nie w wojnie i w pożarach – mówi Karol Madaj, p.o....
Oddział ten przez kilka lat był w organizacji. Na jego czele stał Karol Madaj, który pod koniec sierpnia 2025 roku został szefem Instytutu Pileckiego. Ostatnio w oddziale tym pracowało siedem osób.
Niewiele można było usłyszeć o tym muzeum, ale w sieci można znaleźć ślady organizowanych przez jego pracowników spacerów po okolicy placu Grzybowskiego. Były one połączone z rozwiązywaniem zagadek o żydowskiej historii tego miejsca i pobliskich ulic, a także z przypomnieniem roli ks. Marcelego Godlewskiego w ratowaniu mieszkańców getta.
Wiadomo też, że została przygotowana koncepcja wystawy stałej oddziału MHP, która była konsultowana z naukowcami Muzeum Polskich Żydów POLIN.
– W latach 2022-2024 Muzeum Historii Polski otrzymało zadanie opracowania koncepcji oraz projektu wystawy stałej planowanej w Oddziale przy placu Grzybowskim. Praca ta została w całości wykonana – informuje nas dr Michał Przeperski, rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski. Prace te zostały rozpoczęte za kadencji dyrektora Roberta Kostry i ukończone zgodnie z planem po objęciu stanowiska dyrektora przez prof. Marcina Napiórkowskiego. Poza projektem wystawy przygotowana została także publikacja książkowa.
Jednak już na rok budżetowy 2025 r. Muzeum Historii Polski nie uzyskało dofinansowania z MKiDN na realizację projektu wystawy. Z naszych informacji wynika, że wnioskowano o ponad 10 mln zł. Środki na ten cel nie są również zaplanowane na rok 2026.
Czytaj więcej
Odwołanie Krzysztofa Ruchniewicza to dobra decyzja, ale sytuacja w Instytucie Pileckiego to nieje...
W związku z tym zapadła decyzja o „zamrożeniu” działalności tego oddziału MHP, ale formalnie nie zostanie on zlikwidowany. – W ministerstwie kultury uznano, że byłoby to źle odebrane – słyszymy od osoby związanej z resortem.
Nie bez znaczenia miało powołanie Karola Madaja na stanowisko dyrektora Instytutu Pileckiego, który był kierownikiem tamtego oddziału i koordynował prace nad wystawą.
Zatem, jak nam tłumaczy dr Michał Przeperski, miejsce oddziału pozostaje niezmienione w nowym Regulaminie Organizacyjnym MHP. Kontynuowane będą także kwerendy, projekty wydawnicze i edukacyjne związane z historią Polaków ratujących Żydów oraz historią placu Grzybowskiego.
– W celu optymalnego wykorzystania talentów i zasobów osoby zatrudnione w oddziale otrzymają również nowe zadania m.in. przy tworzeniu wystawy stałej Muzeum Historii Polski oraz planowanych wystaw czasowych, a także w Dziale Edukacji – dodaje Michał Przeperski.
– Decyzja MKiDN pozwala nam skupić się na głównym priorytecie, jakim jest budowa wystawy stałej w głównej siedzibie naszego muzeum. Oddział nie dysponuje oddzielnym działem inwestycji, prawnym, technicznym czy księgowym, co oznacza, że przy jednoczesnej realizacji dwóch wystaw stałych narażalibyśmy się na rozproszenie sił i środków – tłumaczy rzecznik muzeum. Dodaje, że jednocześnie będą trwały prace nad wypracowaniem „wspólnej strategii opowiadania o relacjach polsko-żydowskich uwzględniającej pełen pejzaż istniejących i powstających instytucji”. – Stworzony projekt wystawy i funkcjonowania oddziału należy dopasować do istniejącego kontekstu tak, by jak najlepiej wykorzystać jego silne strony – kończy Michał Przeperski.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Mowa o oddziale Muzeum Historii Polski, który powstał na placu Grzybowskim, gdy na czele tej placówki stał Robert Kostro, dyrektor odwołany ponad rok temu przez minister kultury Hannę Wróblewską. O kontrowersjach z tym związanych pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”.
O utworzeniu nowej placówki zajmującej się dokumentowaniem udziału Polaków w ratowaniu swoich żydowskich sąsiadów po raz pierwszy MKiDN poinformowało w marcu 2021 r. „Dzięki działalności wielu instytucji kultury, przywracamy im imię, przywracamy im miejsce w historii, pamięć o nich” – napisał wówczas prof. Piotr Gliński, ówczesny szef resortu kultury.
W Austrii, Niemczech i USA nadal pojawiają się dzieła zrabowane przez Niemców z polskich muzeów podczas II wojny...
Polityka pamięci powinna działać w spokoju, a nie w wojnie i w pożarach – mówi Karol Madaj, p.o. dyrektora Insty...
Przy powstającym Muzeum Getta Warszawskiego nie zostanie ustawiony zrekonstruowany wagon tramwajowy, który jeźdz...
Z siedmiu zawiadomień skierowanych do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w Instytucie Dmowskiego, na czele k...
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wygasiła projekty upamiętnienia polityków II RP oraz działaczy emigracyjnych....
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas