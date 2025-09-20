Oddział ten przez kilka lat był w organizacji. Na jego czele stał Karol Madaj, który pod koniec sierpnia 2025 roku został szefem Instytutu Pileckiego. Ostatnio w oddziale tym pracowało siedem osób.

Powstała koncepcja wystawy stałej o Polakach ratujących Żydów

Niewiele można było usłyszeć o tym muzeum, ale w sieci można znaleźć ślady organizowanych przez jego pracowników spacerów po okolicy placu Grzybowskiego. Były one połączone z rozwiązywaniem zagadek o żydowskiej historii tego miejsca i pobliskich ulic, a także z przypomnieniem roli ks. Marcelego Godlewskiego w ratowaniu mieszkańców getta.

Wiadomo też, że została przygotowana koncepcja wystawy stałej oddziału MHP, która była konsultowana z naukowcami Muzeum Polskich Żydów POLIN.

– W latach 2022-2024 Muzeum Historii Polski otrzymało zadanie opracowania koncepcji oraz projektu wystawy stałej planowanej w Oddziale przy placu Grzybowskim. Praca ta została w całości wykonana – informuje nas dr Michał Przeperski, rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski. Prace te zostały rozpoczęte za kadencji dyrektora Roberta Kostry i ukończone zgodnie z planem po objęciu stanowiska dyrektora przez prof. Marcina Napiórkowskiego. Poza projektem wystawy przygotowana została także publikacja książkowa.

Ministerstwo Kultury nie dało pieniędzy, dlatego oddział MHP nie działa

Jednak już na rok budżetowy 2025 r. Muzeum Historii Polski nie uzyskało dofinansowania z MKiDN na realizację projektu wystawy. Z naszych informacji wynika, że wnioskowano o ponad 10 mln zł. Środki na ten cel nie są również zaplanowane na rok 2026.